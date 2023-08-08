Крисси Тейген показала фигуру в купальнике (фото)

Сейчас телезвезда вместе с мужем и детьми отдыхает в Мексике.

37-летняя американская модель и телеведущая Крисси Тейген была замечена папарацци в купальнике. Она и ее супруг, 44-летний американский певец Джон Ледженд, отправились на семейный отдых в Пуэрто-Валларта, Мексика. Об этом сообщает Daily Mail.

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Мать троих родных детей и одно ребенка, которого паре родила суррогатная мать, продемонстрировала стройную фигуру в черном цельном купальнике.

Бывшая модель с обложки Sports Illustrated Swimsuit дополнила свой образ серебряной цепочкой с подвеской-цепочкой. У телезвезды был ярко-оранжевый маникюр, а волосы собраны в низкий небрежный пучок. Ее супруг был в белой футболке и оранжевых шортах.

Напомним, месяц назад Крисси Тейген и Джон Ледженд показали первые фото своего четвертого ребенка, рожденного суррогатной матерью, всего через пять месяцев после рождения дочери Эсти. За два года до рождения третьего малыша модель потеряла ребенка на 20-й неделе беременности. Джон Ледженд и его возлюбленная даже назвали будущего наследника Джеком, однако из-за проблем с беременностью пришлось сделать аборт, чтобы спасти Крисси.

Также у звездной пары уже есть семилетняя дочь Луна и четырехлетний сын Майлз.

Крисси Тейген и Джон Ледженд с детьми Фото: Instagram chrissyteigen

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