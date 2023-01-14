Обладатель "Грэмми" Джон Ледженд стал отцом в третий раз

Сейчас звездные родители воспитывают двух общих детей, однако за два года до появления на свет третьего малыша возлюбленной пианиста пришлось делать аборт.

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44-летний американский певец Джон Ледженд стал отцом в третий раз. Об этом пишет Daily Mail.

На своем приватном концерте уже многодетный отец рассказал фанатам новость о пополнении в семье.

"Какой благословенный день", — начал артист, добавив, что, хотя он "не выспался", он чувствовал себя "заряженным энергией" после того, как провел "много времени" рядом с женой в больнице.

[ + – ] Джон Ледженд с семьей

Джон Ледженд и 37-летняя модель Крисси Тейген поженились в 2013 году.

Звездные супруги уже воспитывали двух общих детей — Майлза и Луну. Однако за два года до рождения третьего малыша модель потеряла ребенка на 20-й неделе беременности. Джон Ледженд и его возлюбленная даже назвали будущего наследника Джеком, однако из-за проблем с беременностью пришлось сделать аборт, чтобы спасти Крисси.

[ + – ] Джон Ледженд с дочкой

Информации о поле и имени третьего общего ребенка знаменитостей пока нет. Молодая мама также еще не опубликовала свежие посты в соцсетях. Впрочем, звездные родители довольно часто показывают своих наследников миллионам подписчиков.

Напомним, Крисси Тейген и Джон Ледженд летом 2020 ожидали третьего ребенка.

Также Фокус писал о поддержке Украины Джоном Леджендом в начале полномасштабного вторжения.