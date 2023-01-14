Володар "Греммі" Джон Ледженд став батьком втретє

Наразі зіркові батьки виховують двох спільних дітей, проте за два роки до появи на світ третього малюка коханій піаніста довелося робити аборт.

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44-річний американський співак Джон Ледженд став батьком втретє. Про це пише Daily Mail.

На своєму приватному концерті уже багатодітний батько розповів фанатам новину про поповнення в родині.

"Який благословенний день", — почав артист, додавши, що, хоча він "не виспався", він почував себе "зарядженим енергією" після того, як провів "багато часу" поряд з дружиною в лікарні.

[ + – ] Джон Ледженд з родиною

Джон Ледженд та 37-річна модель Кріссі Тейген одружилися у 2013 році.

Зіркове подружжя вже виховувало двох спільних дітей — Майлза та Луну. Проте за два роки до народження третього малюка модель втратила дитину на 20-му тижні вагітності. Джон Ледженд та його кохана навіть назвали майбутнього нащадка Джеком, проте через проблеми з вагітністю довелося зробити аборт, аби врятувати Кріссі.

[ + – ] Джон Ледженд з донькою

Інформації про стать та ім'я третьої спільної дитини знаменитостей наразі немає. Молода мама також ще не опублікувала свіжих дописів у соцмережах. Втім, зіркові батьки доволі часто показують своїх нащадків мільйонам підписників.

Нагадаємо, Кріссі Тейген та Джон Ледженд влітку 2020 очікували на третю дитину.

Також Фокус писав про підтримку України Джоном Леджендом на початку повномасштабного вторгнення.