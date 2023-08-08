Принц Гарри и Меган Маркл придумали способ помириться с Уильямом и Кейт Миддлтон

Супруги будут пытаться положить конец вражде.

Принц Гарри и Меган Маркл сделают мирное предложение принцу Уильяму, пытаясь положить конец длительной вражде. Об этом пишет OK! Magazine.

Согласно сообщению, герцоги Сассекские надеются наладить испорченные отношения с принцем Уильямом, арендуя квартиру в Кенсингтонском дворце. Они стремятся "загладить вину" перед принцем и принцессой Уэльскими, поскольку разрыв между ними продолжается.

Впрочем, Гарри обеспокоен тем, что этот шаг сделает его "узником дворца", рассказывает королевский инсайдер.

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"Он и Меган планируют арендовать квартиру в Кенсингтонском дворце и обустроить ее самостоятельно", — сообщил источник издания.

Король Чарльз III с сыновьями Фото: Getty Images

"Он надеется, что это понравится Уильяму и покажет, что они серьезно настроены вернуться. Но Гарри не хочет стать узником дворца".

Несмотря на это, королевские эксперты считают, что примирения между братьями не будет в ближайшее время.

Решение Меган Маркл и принца Гарри уйти с должности старших членов королевской семьи сопровождалось переездом в Канаду, прежде чем пара окончательно поселилась в Монтесито, Калифорния.

Супруги недавно были выселены из Фрогморского коттеджа королем Чарльзом, который, как сообщается, передал королевские покои своему брату принцу Эндрю.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл планирует доминировать в Голливуде.

Также Фокус писал о редком фото принца Гарри с дочерью Лилибет.