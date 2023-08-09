Сандра Буллок и Брайан Рэндалл обменялись клятвами 6 лет назад (видео)

Актриса и фотограф никогда не были женаты.

Стало известно, что 59-летняя американская актриса Сандра Буллок и профессиональный фотограф Брайан Рэндалл обменялись клятвами на пляже на Багамах на интимной церемонии, свидетелями которой стали друзья и семья в декабре 2017 года. Об этом сообщает Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

На эксклюзивном видео пара танцует всю ночь напролет после церемонии, которая не была юридически закрепленной и для которой не приглашали уполномоченное лицо, но вместо этого, Буллок назвала Рэндалла "любовью всей моей жизни", и он признался ей в любви в ответ.

Тайное торжество состоялось за три года до того, как мужчине поставили страшный диагноз — БАС, болезнь, от которой он скончался на выходных.

Она была одета в длинное пляжное платье, ее волосы были заплетены в косы, а на ногах были шлепанцы. Это было сдержанное торжество, которого хотела Буллок. Известно, что знаменитость не хотела снова выходить замуж после развода с Джесси Джеймсом в 2010 году.

Со своей стороны, Рэндалл в белой рубашке, шлепанцах, бейсболке и в повседневных черных брюках кажется полностью поглощенным своей "невестой" и моментом.

По словам одного друга: "Они действительно сделали это для детей, чтобы как бы скрепить союз и показать им, что это навсегда". После церемонии Луи и Лейла стали называть Брайана папой".

Напомним, последние месяцы ходили слухи о том, что пара распалась или что их отношения на грани разрыва. Истории на этот счет появились всего за несколько дней до объявления о смерти Рэндалла в возрасте 57 лет.

Также Фокус писал, что сестра Сандры Буллок отреагировала на смерть ее бойфренда.