Канье Уэст планирует вернуться в модную индустрию благодаря жене

Путешествуя по Италии со своей любимой Бьянкой Цензори, рэпер занимается дизайном, пишет музыку и вдохновляется.

46-летний американский рэпер Канье Уэст подумывает о том, чтобы снова вернуться в модную индустрию. Об этом изданию US Weekly рассказал источник из окружения музыканта. По словам инсайдера, во время путешествия во Флоренцию (Италия) в сопровождении своей жены Бьянки Цензори рэпер снова преисполнен вдохновения и желания действовать.

"Они вовсю путешествуют прямо сейчас, и Канье был очень вдохновлен. Он говорит, что занимается дизайном, пишет музыку и вдохновляется", – рассказал неназванный собеседник.

Он добавил, что в Уэста есть "новаторские планы, чтобы встряхнуть индустрию моды":

"Бьянка помогала Канье с некоторыми дизайнами, и они оба думают, что их мода будет меняться в культуре. Канье чувствует, что он на пороге большого возвращения".

В беседе с журналистами инсайдер также рассказал, что сейчас у пары продолжается своего рода "медовый месяц".

"Они всегда прижимаются друг к другу и проявляют привязанность", – отметил он.

О так называемой свадьбе музыканта и архитектора из Австралии стало известно в январе этого года. Некоторые СМИ утверждают, что их брак не имеет юридической силы, но и Канье, и Бьянка носят обручальные кольца.

Во время своего недавнего путешествия в Италию пара немало рассердила местных жителей. Виной всему – чрезмерно откровенные и неуместные наряды Цензори, которая расхаживает по улицам в прозрачных комбинезонах и топах без бюстгальтера. Что касается Канье, то, похоже, его такой образ возлюбленной не шокирует. Более того, он, как предполагают модные критики, сам так одевает супругу, как это было и в случае с Ким Кардашьян. Однако если та стала "Иконой моды", то образы Цензори вряд ли будут оценены на таком же уровне.

Ранее Фокус писал, что жена Канье Уэста появилась на улицах Рима с голой грудью.