Ева Лонгория показала фигуру в черном бикини на новых снимках с отдыха (фото)

Знаменитость вместе с мужем-медиамагнатом и четырехлетним сыном отдыхает в испанской Марбелье.

48-летняя актриса и бизнесвумен Ева Лонгория, наиболее известная своей ролью в сериале "Отчаянные домохозяйки", уже несколько недель отдыхает со своей семьей в в Марбелье, Испания. Накануне звезду заметили на пляже в стильном купальнике. Об этом пишет PageSix.

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Знаменитость, которая недавно дебютировала в режиссуре, была одета в черный топ от бикини Gigi C (130 долларов) с вырезанными лазером треугольниками на чашечках и перекрещивающимися завязками под грудью, добавив соответствующие плавки с завязками по бокам (110 долларов).

На одном из фото, Лонгория несла на руках своего 5-летнего сына Сантьяго.

Супруга продюсера Хосе Бастона также опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию фотографий с воспомнинями о своих испанских каникулах.

Режиссер "Flamin’ Hot" дополнила свое бикини огромными золотыми серьгами-кольцами и бейсболкой от своего бренда текилы Casa del Sol.

Напомним, Ева Лонгория надела cамый трендовый купальник лета 2023.

Ранее Фокус писал, как сложилась карьера Евы после окончания съемок "Отчаянных домохозяек", и с какими вызовами ей пришлось столкнуться.