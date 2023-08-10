Белла Хадид вернулась к работе спустя 5 месяцев лечения (фото)

Звезда подиумов долгое время вообще не появлялась в соцсетях.

26-летняя американская модель Белла Хадид вернулась к работе через пять месяцев после того, как отсутствовала, лечась от болезни Лайма. Об этом она рассказала в своем TikTok.

"Первый день возвращения на съемочную площадку спустя 5 месяцев!" — написала супермодель палестинского происхождения, поделившись закулисными кадрами съемок.

Хадид, которая постоянно информировала поклонников о своих текущих проблемах со здоровьем, выглядела бодрой.

Ее темные волосы были уложены волнами, и она создала образ с золотистыми тенями для век и розовыми губами.

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Пост вызвал ряд теплых комментариев со стороны поклонников, и многие сказали звезде подиумов, что они "рады, что [она] чувствует себя лучше".

Другие отметили, что она выглядит "красивой и более сильной, чем когда-либо".

Белла Хадид Фото: Bella Hadid\TikTok

Хадид отступила от карьеры и социальных сетей, чтобы продолжить 15-летнее лечение болезни Лайма. Накануне она показала ряд кадров своей борьбы с недугом.

Белла Хадид

Напомним, Белла Хадид и Марк Калман разорвали отношения после двух лет романа.

Также Фокус писал о прогрессе Беллы Хадид в лечении болезни Лайма.