Сколько нужно пить? Как вода влияет на аппетит и потерю веса

Многие люди даже не догадываются, что именно недостаточное количество воды является единственной причиной лишнего веса и плохого самочувствия.

Вы когда-нибудь задумывались, сколько воды нужно пить, чтобы похудеть? Исследования показали, что употребление достаточного количества воды улучшает чувство сытости, снижает потребление калорий, выводит токсины из организма и ускоряет обмен веществ. Но идея пить больше воды кажется довольно размытой. Сколько воды нужно выпивать в день, чтобы похудеть? Об этом пишет Stylecraze.

Помогает ли питьевая вода похудеть?

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Да, питьевая вода помогает похудеть. В Испании было проведено исследование 358 здоровых добровольцев, из которых 121 мужчина (33,8%) и 237 женщин (66,2%). Распространенность ожирения оказалась значительно выше у мужчин по сравнению с женщинами (23,1% и 6,8% соответственно). Было обнаружено, что потребление воды из пищи и других источников у женщин выше, чем у мужчин, что помогло снизить уровень ожирения.

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Исследования подтвердили, что вода помогает увеличить термогенез. Это увеличивает выработку тепла в организме и ускоряет метаболизм.

Корейское исследование утверждает, что потребление воды перед едой предотвращает избыточное потребление пищи. Вода также увеличивает липолиз или расщепляет жир, который затем используется организмом в качестве источника топлива.

Замена диетических напитков водой снижает ИМТ (ИМТ определяет, есть ли у вас недостаточный, избыточный вес или ожирение) и улучшает углеводный обмен и чувствительность к инсулину. И последнее, но не менее важное: вода помогает вымывать токсины, тем самым уменьшая их накопление в организме и препятствуя воспалению.

Помогает ли вода сжигать калории?

Фото: Freepik

Питьевая вода помогает увеличить термогенез, который помогает сжигать калории. Тем не менее, питьевая вода должна дополняться низкокалорийной диетой и физическими упражнениями для контроля и потери веса.

Влияет ли питьевая вода на аппетит?

Да, питьевая вода снижает аппетит и улучшает чувство сытости. Таким образом, это также может способствовать снижению веса. Часто мы ошибочно принимаем жажду за голод и вместо того, чтобы пить воду, мы потребляем больше калорий. Поэтому всегда нужно пить воду за 20-30 минут до и после еды.

Сколько пить воды, чтобы похудеть?

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Сколько же воды нужно выпивать в день, чтобы стимулировать сжигание большего количества калорий, расщепление жира, а также повышенное чувство сытости и чувствительность к инсулину?

Выпивайте 2200 мл (женщины) или 3000 мл (мужчины) воды в день, если вы не тренируетесь. Но если вы регулярно тренируетесь по 60 минут, ежедневное потребление воды должно быть больше. Выпивайте по 150–300 мл воды каждые 15–20 минут во время тренировки.

Вы также должны учитывать погоду, сухой или влажный климат может вызвать большую потерю воды из-за повышенного потоотделения. Это означает, что вы должны пить не менее 150-200 мл воды каждые 15 минут, если сильно потеете.

Преимущества питья достаточного количества воды

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Вода помогает предотвратить неинфекционные заболевания.

Вода помогает снизить количество токсинов в организме.

Употребление достаточного количества воды помогает снизить стресс.

Вода улучшает работу мозга и помогает улучшить настроение.

Вода помогает улучшить здоровье кожи.

Вода вместе с пищевыми волокнами помогает улучшить перистальтику кишечника.

Напомним, что будет с организмом, если пить сладкую газировку каждый день.

Ранее Фокус писал о том, что если вы хотите сбросить несколько лишних килограммов и очистить организм, попробуйте детокс-напитки.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.