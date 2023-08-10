Дженнифер Энистон впервые заметили на фоне скандала с антисемитизмом (фото)

Звезда экрана посетила занятия по пилатесу после того, как ее лайк появился на посте с антисемитской шуткой.

54-летнюю американскую актрису Дженнифер Энистон заметили в Лос-Анджелесе на фоне скандала, связанного с антисемитизмом. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду сериала "Друзья" сфотографировали в городе, когда она покидала сеанс пилатеса.

Энистон надела полностью черный комплект — футболку и леггинсы для занятия. Бывшая жена Брэда Питта дополнила образ кепкой и вьетнамками. Волосы американской знаменитости были распущены.

Актриса, сыгравшая Рэйчел Грин в сериале NBC "Друзья", носила солнцезащитные очки в золотой оправе, когда она выходила с картонной коробкой в руках.

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Выход звезды состоялся на фоне скандала с антисемитскими высказываниями Джейми Фокса. Он опубликовал сообщение с обвинениями евреев в смерти Иисуса, а аккаунт Дженнифер Энистон лайкнул это. Впрочем, актриса опровергла свою "приверженность к унижению других народов". Она призналась, что не лайкала подобных постов.

Звезда "Утреннего шоу", которая была втянута в спор, быстро осудила это и отрицала любую связь с антисемитизмом.

Напомним, Дженнифер Энистон ответила на обвинения в антисемитизме.

Также Фокус писал о планах звезды "Друзей" найти своего мужчину.