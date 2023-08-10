Иванка Трамп и Джаред Кушнер были замечены за поцелуями во время семейного выхода (фото)

Трамп и Кушнер взяли младших детей на бейсбольный матч.

41-летняя Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер были сфотографированы во время поцелуя на стадионе Citi Field в Нью-Йорке. Вместе с ними на игру бейсбольной команды "Нью-Йорк Метс" пришли их сыновья — 9-летний Джозеф и 7-летний Теодор. 13-летняя дочь пары Арабелла осталась дома. Об этом пишет PageSix.

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Семью сначала видели на поле перед началом игры. Четверка сфотографировалась с игроками "Метс", включая шорт-стопа Франсиско Линдора и первого игрока с низов Пита Алонсо.

Для выхода в свет дочь 45-го президента США Дональда Трампа выбрала непринужденный образ, надев черный сарафан без рукавов, который она сочетала с джинсовой курткой, завязанной вокруг талии, и большой сумкой.

42-летний Кушнер был одет в белую футболку, джинсы и бейсболку "Метс". Что касается их мальчиков, то они были в фирменных футболках Mets и бейсболках, держа в руках бейсбольные мячи, вероятно, чтобы получить автографы.

Сделав фотографии, четверка заняла свои лучшие места в первом ряду, где они смеялись и вместе делали селфи. Во время игры семья вставала и пела вместе с толпой, прежде чем Кушнер и Трамп поцеловались.Трамп даже выпила алкогольный напиток, когда смотрела шоу.

Ранее Фокус писал, что Иванка Трамп на бат-мицве дочери надела такое же платье, как у Кейт Миддлтон.