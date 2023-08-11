Постройневшая Эшли Грэм позировала в розовом мини-платье

Модель plus-size порадовала фанатов множеством снимков ярком образе.

35-летняя американская супермодель Эшли Грэм продемонстрировала свою фигуру в очаровательном мини-платье. Серию фотографий в Барби-образе знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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Многодетная мама показала поклонникам свои длинные ноги в обтягивающем розовом наряде. Смелое мини-платье от дизайнера Магды Бутрим было украшено розой и рюшами. Эшли, ведущая шоу Barbie Dreamhouse Challenge на HGTV, сочетала платье с едва заметными розовыми туфлями на каблуках и крупными серьгами.

В подписи к публикации она написала: "Всегда что-то готовлю, только не на кухне".

Модель plus-size явно чувствовала себя невероятно в этом образе, так как следом она также поделилась видео, в котором позировала в различных позах. Поклонники поспешили прокомментировать видео, отметив, как прекрасно она выглядит, в то время как другие не могли поверить, что у нее трое детей.

Напомним, Эшли Грэм сходила на вечеринку в блестящем мини-платье с декольте.

Также Фокус писал, что Эшли Грэм показала закулисные снимки со съемок Barbie Dreamhouse Challenge.