Памела Андерсон сменила каблуки на резиновые сапоги и показала результаты своего труда

Самая знаменитая блондинка из "Спасателей Малибу" предпочла огород и сад в Ванкувере вместо богемной жизни в Малибу.

56-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон, проведя несколько продуктивных месяцев в США вернулась в родной Ванкувер, где у нее есть ферма ее бабушки, и совсем недавно показала подписчикам в Instagram плоды трудов в прямом смысле этого слова.

Звезда "Спасателей Малибу", которая когда-то покоряла зрителей по всему миру своим красным купальником, без шпилек не выходила из дома и слыла секс-символом, сменила каблуки на резиновые сапоги и галоши, а вместо брендовых нарядов надела обычные вещи огородника и занялась вещами более приземленными.

Памела опубликовала на своей странице в соцсети фотографии кабачков, картошки, арбуза, патиссонов и других овощей, которые она лично вырастила.

"После нескольких часов, проведенных в саду", — говорится в комментарии к снимку.

Еще в начале июля она показывала поклонникам, как со знанием дела высаживает рассаду на своем огороде.

"Я буду здесь, в моем саду проведу идеальный день. Много дел и подарок для себя", — подписала знаменитость видео.

Поклонники поспешили отметить трудолюбие и таланты Андерсон.

"Абсолютно великолепно! Моих огурцов было так много. Я люблю есть их с домашним хумусом. Спасибо, что поделились", "Памела! В последнее время я порекомендовал вашу книгу стольким друзьям! Напишите скорее еще одну, пожалуйста!", "Жизнь, которой ты живешь, кажется такой здоровой и чистой. Я хочу однажды иметь небольшую ферму", — пишут они.

В 2021 году Памела продала свой роскошный особняк в Малибу почти за $15 млн и вместе с тогдашним супругом — бывшим телохранителем Дэном Хейхерстом, переехала на ранчо своей бабушки в Ванкувере. Актриса выкупила семейный дом 30 лет назад. Брак просуществовал всего год. После расставания с мужем Памела снова появилась в Малибу. Она посещала модные показы и вечеринки, снималась в рекламе купальников и вела светскую жизнь, которая, судя по всему, ей быстро надоела, и теперь Пэм снова наслаждается рутиной вдалеке от камер папарацци.

Ранее Фокус писал, что в марте этого года Памела Андерсон открыла звездный показ мод Hugo Boss в Майями.