Девушка Криштиану Роналду показала его детей (фото)

Звездная пара воспитывает пятерых наследников, двое из которых — их общие.

29-летняя испанская модель Джорджина Родригес показала детей Криштиану Роналду. Семейными снимками звезда соцсетей делится в своем Instagram с 50,5 млн подписчиков.

"Дом", — лаконично подписала карусель фото мама двоих детей.

На снимках показались все наследники португальского футболиста и модели, с которой он познакомился в магазине Gucci.

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Звездная пара воспитывает близнецов Еву и Матео от суррогатной матери, совместных дочерей Алану и годовалую Беллу Эсмеральду и первенца спортсмена Роналду-младшего.

Они вместе с 2016 года, однако на свадьбу еще не решаются. Хотя возлюбленная футболиста говорила, что очень хотела бы за него замуж.

Джорджина Родригес

Джорджина посетила с детьми парк развлечений в Саудовской Аравии, где они сейчас проживают. А также показала, как наследники Криштиану болеют за папу во время его игры.

Джорджина Родригес с дочерью Аланой Фото: скріншот

"Крошка Белла уже гуляет со своими братиками и сестричками", "Поздравляю!!! И ты прекрасно выглядишь, Джорджина!!!", "Какая же ты красивая", — пишут в комментариях фолловеры невесты португальского футболиста.

Напомним, Криштиану Роналду могут арестовать за запрещенный жест.

Также Фокус писал об отдыхе Роналду и Родригес на Сардинии.