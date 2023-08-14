Управление гневом: 6 продуктов, которые нельзя есть, если вы злитесь

Когда вы злитесь и испытываете стресс, следует избегать определенных продуктов, которые могут еще больше усугубить или усилить ваше эмоциональное состояние.

Связь между эмоциями и продуктами, которые мы употребляем, существенна. Точно так же, как определенные продукты могут поднимать настроение и улучшать самочувствие, существуют также продукты, усугубляющие негативные эмоции, например, гнев. Когда мы злимся, важно контролировать, что попадает в наш рот. Вот 6 продуктов, которых следует избегать, когда вы злитесь, и почему. Об этом пишет Health Shots.

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Консультант и семейный терапевт Арчана Сингхал поделилась своими мыслями о том, что можно и чего не есть, когда злишься. Сингхал говорит: "Это обычная привычка полагаться на еду, когда мы злимся. Даже когда мы сыты, мы все равно едим. Тем не менее, вы должны знать, что пища, которую вы едите, когда находитесь в состоянии стресса, наполняет вас скорее умственно, чем физически, что очень плохо для вашего здоровья. Еда в гневе приводит к перееданию, что не является здоровой привычкой. Это может вызвать проблемы с пищеварением, такие как диарея, вздутие живота и кислотный рефлюкс".

Стимуляторы

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Продукты и напитки, содержащие стимуляторы, такие как кофеин, — кофе, энергетические напитки, черный чай и некоторые газированные напитки — могут усиливать эмоции и стимулировать нервную систему. Это потенциально может усилить чувство беспокойства, тревоги и раздражительности. Кофеин также может мешать вашему сну, что еще больше будет влиять на настроение.

Сладости

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Продукты с высоким содержанием сахара, в том числе конфеты, шоколад, сладкие напитки и десерты, могут спровоцировать резкие колебания уровня сахара в крови. Это может привести к энергетическим сбоям, перепадам настроения и раздражительности. Чрезмерное потребление сахара также может негативно сказаться на общем состоянии здоровья и самочувствии.

Фаст-фуд

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Обработанные продукты и фаст-фуд часто содержат большое количество вредных жиров, добавок и консервантов. Они могут способствовать воспалению в организме и нарушать баланс нейротрансмиттеров, потенциально влияя на ваше настроение и эмоциональное состояние. Кроме того, регулярное употребление обработанных продуктов и фаст-фуда может привести к ощущению вялости и упадку энергии, что только усилит гнев.

Алкоголь

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Хотя некоторые люди обращаются к алкоголю, чтобы справиться с гневом или стрессом, обычно рекомендуется, наоборот, избегать его. Алкоголь является депрессантом, который может ухудшить суждение и принятие решений, ослабить запреты и усилить негативные эмоции. Употреблением алкоголя также может нарушить ваш сон, что приведет к повышенной раздражительности и снижению эмоциональной устойчивости.

Острая пища

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Острая пища может вызвать временное повышение температуры тела и физическую реакцию, подобную реакции "бей или беги". У некоторых людей это может усилить чувство гнева или стресса. Кроме того, острая пища способна провоцировать дискомфорт пищеварения и еще больше усиливать чувство разочарования или раздражения.

Чрезмерное количество обработанных углеводов

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Продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов, такие как белый хлеб, макароны и выпечка, могут вызывать резкие скачки уровня сахара в крови. Это может привести к перепадам настроения, раздражительности и снижению эмоциональной стабильности, усугубляя гнев.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.