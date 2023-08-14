"Никто не обращает внимания": инсайдеры назвали любимое место жительства Кейт Миддлтон

По информации журналистов, только в одном доме Кейт расслабляется и чувствует себя, как тысячи простых британцев.

Принц Уильям как первый в очереди на британский престол после своего отца человек далеко не бедный. Неудивительно, что у него есть недвижимость во многих уголках Великобритании, где он, Кейт Миддлтон и трое их детей, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, проводят время, находясь в поездках, или живут. Как пишет журнал Hello, принцесса Уэльская из всех домов и поместий больше всего любит Анмер-Холл в Норфолке, имении, которое покойная королева Елизавета II подарила им на свадьбу в 2011 году.

Больше всего семья ценит конфиденциальность, которую им обеспечивает это место. За последние 12 лет Уильяма и Кейт видели во многих известных местах округа, в том числе в местных пабах и ресторане британской кухни Sainsbury's в Кингс-Линн.

В феврале прошлого года Кэтрин взяла с собой принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи, чтобы вместе пораскрашивать глиняную посуду в Mable's Paint Pot на рынке Бернхэм. Магазин керамики и магазин традиционных сладостей – любимые места Уэльсов.

"Кейт – завсегдатай Mable's Paint Pot, она всегда заглядывает к детям, и никто не обращает на нее внимания. Вот почему ей здесь так нравится. Они считают Норфолк своим настоящим домом, и все потому, что их совершенно нормально здесь воспринимают и позволяют им жить своей жизнью", – рассказал один из источников.

Анмер-Холл Фото: Hello! Magazine

Семья принца также любит отдых на воде, а в Норфолке немало пляжей.

"Они были замечены на яхте недалеко от Холкхэм-Бич, это идеальный способ для них насладиться пляжем, но быть вдали от толпы. Холкхэм потрясающий это пляж из Шекспира. Там крупный белый песок с песчаными дюнами, и хотя он очень популярен, он никогда не кажется занятым, так как он такой большой. Но даже при этом королевской семье было бы трудно спуститься и насладиться этим в разгар летнего сезона. Нахождение на лодке дает им уединение и безопасность, но они все равно могут наслаждаться своим местным пляжем", – поведал журналистам другой инсайдер.

Холкхэм-Бич – это место, где в 2021 году были сняты некоторые из семейных видео Уильяма и Кейт, посвященных их десятой годовщине свадьбы.

Анмер-Холл находится недалеко от поместья Сандрингем, где королевские особы традиционно проводят Рождество. В доме в георгианском стиле 10 спален, и Уильям и Кейт использовали его в качестве своей основной резиденции до 2017 года, когда принц был назначен пилотом санитарной авиации Восточной Англии.

Принц Джордж впервые отправился на учебы в близлежащую школу Монтессори Westacre, и именно там Шарлотта провела свои первые годы до того, как семья переехала в апартаменты 1A в Кенсингтонском дворце.

Уэльсы переехали в коттедж Аделаида в Виндзоре до того, как их дети поступили в школу Ламбрук в Беркшире.

Ранее Фокус рассказывал о тайном доме принца и принцессы Уэльских на территории Балморала.