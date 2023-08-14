Меган Маркл сходила на ужин в безрукавке за 250 долларов (фото)

Пока принц Гарри находится в Японии, его жена проводит время в Санта-Барбаре.

Меган Маркл сходила на ужин без принца Гарри. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Жену младшего сына короля Чарльза III заметили в Санта-Барбаре в заведении Lucky's 13 августа 2023 года. Бывшая американская актриса была одета в белую безрукавку, цена которой составляет 250 долларов, от бренда ANINE BING. Волосы герцогини Сассекской были распущены, а к летнему образу она добавила золотые серьги-кольца.

Королевская персона сосредоточенно смотрела, судя по всему, в свой телефон в компании друзей.

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Меган Маркл

Тем временем принц Гарри находится в Японии. В сети ходят слухи о проблемах в отношениях супругов, поскольку они решили пожить отдельно.

Королевскийсын и звезда экрана поженились в 2018 году. Они воспитывают двух общих детей — сына Арчи и дочь Лилибет Диану.

В 2020 влюбленные сложили королевские обязанности и перебрались в США. Впрочем, после череды скандалов и недоразумений с родственниками в Европе сейчас не прочь помириться с ними.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл носит аксессуар, который "контролирует мозг".

Также Фокус писал о том, почему Меган Маркл не поехала в Японию с принцем Гарри.