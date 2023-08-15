Ирина Шейк сузила круг друзей, чтобы защитить новый роман

Звезда подиумов не рискует своими многообещающими отношениями со спортсменом.

37-летняя российская супермодель Ирина Шейк заинтересована в новых отношениях с 45-летним квортербеком НФЛ Томом Брэди настолько, что даже предпочла прекратить общение с некоторыми знакомыми, чтобы предотвратить утечку информации о ее романе. Об этом пишет PageSix.

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Инсайдеры сообщают, что знаменитость "сузила свой ближний круг", чтобы "болтливые приятели" не создали неловких ситуаций.

"Она боится, что какие-то странные слухи могут его отпугнуть", — добавили они.

Слухи о романе бывшей девушки Брэдли Купера и бывшего мужа супермодели Жизель Бюндхен стали появляться еще в июне. Но источники, близкие к модели, сказали, что их отношения были "чисто платоническими" и они "просто друзья".

Другие инсайдеры заявили, что на свадьбе Джо Нахмада и Мэдисон Хедрик, которая прошла в начале июня в Европе, 37-летняя Шейк буквально выследила Брэди и практически не спускала с него глаз на протяжении всего празднования, которое длилось все выходные. Личный асистент Ирины Шейк категорически опроверг эту версию, заявив СМИ, что она "полностью вымышлена".

Напомним, Том Брэди и Жизель Бюндхен встречались с 2007 года. В 2009 они поженились. У пары двое детей: сын Бенджамин и дочь Вивиан. Также у Брэди есть сын от актрисы Бриджит Мойнахан. Пара развелась в прошлом году.

Ирина Шейк встречалась с Криштиану Роналду, а потом с актером Брэдли Купером. В 2017 году у них родилась дочь Лея.

Ранее стало известно, что Купер не в восторге от новых отношений своей бывшей возлюбленной.