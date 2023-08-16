Милли Бобби Браун рассказала о планировании свадьбы

Звезда "Очень странных дел" в новом интервью также упомянула о желании держать свою жизнь в секрете.

19-летняя британская актриса и модель Милли Бобби Браун рассказала о своем волнении по поводу помолвки с 21-летним Джейком Бонджови. Также в новом интервью Women's Wear Daily знаменитость рассказала о планировании их свадьбы.

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Звезда сериала "Очень странные дела" сказала о своем предстоящем торжестве: "Я могу сказать, что планирование идет. Это так весело. И это такой захватывающий период в моей жизни".

Актриса добавила, что предпочитает держать свою личную жизнь в тайне, чтобы сохранить для себя особые моменты.

"Я думаю, что, вероятно, задергиваю занавески, потому что в жизни так много моментов, которые случаются только один раз, — сказала она. — И иметь всеобщее мнение и взгляды на это просто кажется мне неестественным. Поэтому я считаю важным хранить эти вещи — эти маленькие драгоценные моменты жизни — очень близко к груди".

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови Фото: Instagram milliebobbybrown

Напомним, актриса объявила о том, что выходит замуж за своего 20-летнего возлюбленного Джека Бонджови. В своем Instagram-аккаунте юная звезда Милли Бобби Браун опубликовала фотографию вместе с парнем, который является сыном легендарного певца Бонджови.

Также Фокус писал, что Милли Бобби Браун была замечена на прогулке с женихом в Нью-Йорке.