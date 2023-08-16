Ральфа Лорена подозревают в использовании принудительного труда уйгуров

В нарушении трудовой этики и сотрудничестве с сомнительными компаниями из Китая подозревают канадское подразделение Ralph Lauren.

Ralph Lauren обвиняют в том, что он ведет бизнес с компаниями в Китае, которые используют или извлекают выгоду из использования принудительного труда представителей меньшинств. Об этом пишет SCMP.

Соответствующее расследование начал канадский омбудсмен по вопросам ответственного предпринимательства.

Коалиция из 28 организаций гражданского общества в прошлом году подала жалобу в надзорный орган, утверждая, что "Ralph Lauren Canada ведет дела с китайскими компаниями, которые используют или извлекают выгоду из использования принудительного труда уйгуров".

Этот шаг последовал за открытием в прошлом месяце аналогичных расследований в отношении Nike Canada и горнодобывающей компании Dynasty Gold.

"Я решила, что жалоба по поводу Ralph Lauren требует расследования", — заявила омбудсмен Шери Мейерхоффер.

Она отметила, что материнская компания бренда в США оспаривает юрисдикцию Канады по этому вопросу, утверждая, что ее дочерняя компания "не несет ответственности за принятие решений" и все ее операции контролируются штаб-квартирой компании в США.

Оттавский проект по защите прав уйгуров приветствовал расследование в своем заявлении.

"Есть достоверные доказательства того, что Ральф Лорен связан с многочисленными китайскими компаниями, которые используют уйгурский принудительный труд в своих цепочках поставок", — говорится в сообщении.

Законодатели западных стран, включая Канаду, назвали репрессии в Синьцзяне геноцидом, а Верховный комиссар ООН по правам человека назвала обращение с уйгурами преступлениями против человечности.

Правозащитные организации говорят, что более 1 миллиона уйгуров и представителей других, в основном мусульманских, меньшинств содержались в лагерях перевоспитания в западном китайском регионе Синьцзян с множеством нарушений, включая принудительный труд.

Законодатели западных стран, в том числе Канады, назвали репрессии в Синьцзяне "геноцидом", а Верховный комиссар ООН по правам человека назвала обращение с уйгурами преступлениями против человечности.

Пекин отвергает обвинения, называя объекты профессиональными центрами, предназначенными для сдерживания экстремизма.

В Китае даже сняли мюзикл, который должен был продемонстрировать, что уйгурам живется хорошо. Но при этом в кино отсутствуют вся атрибутика, присущая исламу.

Напомним, ранее американские журналисты провели расследование и утверждают, что в провинции Синьцзян на западе Китая было построено 347 комплексов, которые вместе могут вместить до 1 014 883 заключенных.

Журналисты отмечают, что в секретных китайских тюрьмах практикуются пытки и изнурительный труд заключенных уйгуров, рождаемость строго контролируется, а детей отбирают у родителей.