Риз Уизерспун поделилась селфи с двумя сыновьями (фото)

Мать троих детей делится с поклонниками последними мгновениями своего лета.

47-летняя американская актриса Риз Уизерспун поделилась селфи с двумя сыновьями — 19-летним Диконом и 10-летним Теннесси.

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В своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых показано, как она проводит последние дни лета. В частности, Уизерспун показала фото, где она позирует с Теннесси на закате на берегу океана, и снимок со старшим сыном Диконом, который был в полосатой рубашке и коричневой кепке, улыбаясь звездной маме.

Риз Уизерспун и Теннесси Фото: Instagram @reesewitherspoon Риз Уизерспун и Дикон Фото: Instagram @reesewitherspoon

Впитывая последние несколько дней лета ☀️💕🤗", — написала звезда "Большой маленькой лжи" в подписи к посту.

Звезда "Блондинки в законе" делит Дикона и 23-летнюю дочь Аву с бывшим мужем Райаном Филиппом. Теннеси родился во втором браке звезды с Джимом Тотом, с которым Риз рассталась несколько месяцев назад.

Напомним, Риз Уизерспун сравнила два своих развода.

Также Фокус писал о том, как актриса переживает развод после 12-летнего брака.