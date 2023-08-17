Чай для похудения: 7 способов пить чай, чтобы сбросить вес

Во процессе снижения веса люди чаще всего ограничивают свое питание: убирают мучное, сладкое, газированные напитки, кофе с молоком и чай. Но чай, по мнению диетологов, может стать вашим помощником в похудении, главное, правильно его пить.

Натуральный чай не просто вкусный, он успокаивает нервную систему, имеет омолаживающий эффект, благодаря содержанию антиоксидантов. На самом деле, чай, если его пить без добавления молока и сахара, довольно низкокалорийный напиток и никак не навредит вашей фигуре. Диетологи рассказали, какие изменения нужно внести в вашу ежедневную чайную церемонию, чтобы не отказываться от него даже в процессе похудения. Об этом пишет Health Shots.

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Диетолог Лима Махаджан в своем Instagram рассказала о том, почему можно поправиться от чая и посоветовала, как правильно его пить, чтобы не поправляться, а наоборот, худеть.

Почему от чая толстеют?

Классический чай является низкокалорийным напитком и не может провоцировать набор веса, всему виной дополнительные ингредиенты, которые вы привыкли добавлять в чай. Вот 3 причины, когда чай может влиять на ваш вес.

Добавление молока

Добавление цельного молока в чай естественным образом увеличивает калорийность напитка, так как молоко содержит жир. "Одна чашка чая содержит от 33 до 66 калорий, в зависимости от процентного содержания жира в молоке. Чтобы снизить калорийность чая, вместо сливок просто добавьте в чай обезжиренное молоко", — советует диетолог Лима Махаджан.

Добавленный сахар

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"В 1 чайной ложке сахара всего 19 калорий, а в 1 столовой ложке 48 калорий. Хотя 20 калорий на чашку не будут иметь большого значения, но если пьете много чашек чая с сахаром в течение дня, знайте, что это может привести к увеличению веса", — говорит Лима Махаджан.

Десерты к чаю

Если каждое чаепитие сопровождается поеданием десерта: шоколада, печенья, пирога, это может способствовать увеличению веса, так как резко повышается калорийность. Замените калорийные десерты более полезными и следите за их количеством: несколько кубиков черного шоколада, немного кураги или фиников, орешки.

Как правильно пить чай во время похудения

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Пейте не больше 2 чашек в день. Если вы хотите похудеть, то важно быть умеренными в употреблении еды и напитков, и чай не исключение. Чрезмерное потребление чая может привести к избытку кофеина в организме и спровоцировать неприятные последствия для организма. "Ограничьте потребления чая до двух чашек в день. Это обеспечит баланс и позволит вам наслаждаться всеми преимуществами чая без вреда для фигуры", — говорит диетолог.

Не пейте чай сразу после еды. Привычка пить чай сразу после приема пищи может спровоцировать проблемы с пищеварением и усвоение питательных веществ. Старайтесь пить чай не ранее чем через 30 минут после прима пищи, это позволит эффективно усваивать все полезные нутриенты из пищи.

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Не пейте чай перед сном. Если выпить чай непосредственно перед сном, это моет повлиять на ваше пищеварение и вызвать проблемы с засыпанием. Сон является важным элементом в процессе снижения веса, так как он регулирует гормоны и непосредственно от качества сна зависит наше самочувствие и состояния здоровья в целом. Чтобы не спровоцировать бессонницу из-за высокого содержания кофеина в чае, рекомендуется пить его за несколько часов до сна.

Не пейте чай на голодный желудок. Чай, выпитый на голодный желудок, может спровоцировать повышение кислотности в пищеварительной системе и привести к неприятным симптомам со стороны ЖКТ. Пейте чай после легкого завтрака или перекуса, но не ранее чем через 30 минут после еды.

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Пейте воду. Большое количество чая может спровоцировать обезвоживание, если не пить достаточное количество воды. "Чтобы уменьшить побочные эффекты, которые вызывает чай, выпейте стакан воды примерно за 30 минут до и после его употребления", — советует диетолог. Это поможет поддерживать достаточный уровень гидратации и избежать проблем с пищеварением.

Добавляйте в чай обезжиренное молоко. Выбирайте обезжиренное молоко или нежирные сливки, если хотите добавить их в чай. Обезжиренное молоко содержит гораздо меньше калорий, по сравнению с цельным молоком. Эта простая привычка позволит значительно сократить калорийность чая, не отказываясь от его приятной сливочной текстуры.

Пейте чай без сахара. Часто именно добавленный сахар и является причиной увеличения веса и чай не исключения. Для нормализации веса и поддержания здоровья, старайтесь минимизировать добавления сахара в чай, а лучше и вовсе исключите его. Если вы не можете сразу отказаться от сахара, делайте это постепенно, каждый раз добавляя все меньшее количество или используйте натуральные подсластители, но тоже в умеренных количествах.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.