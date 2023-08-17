Чай для похудения: 7 способов пить чай, чтобы сбросить вес
Во процессе снижения веса люди чаще всего ограничивают свое питание: убирают мучное, сладкое, газированные напитки, кофе с молоком и чай. Но чай, по мнению диетологов, может стать вашим помощником в похудении, главное, правильно его пить.
Натуральный чай не просто вкусный, он успокаивает нервную систему, имеет омолаживающий эффект, благодаря содержанию антиоксидантов. На самом деле, чай, если его пить без добавления молока и сахара, довольно низкокалорийный напиток и никак не навредит вашей фигуре. Диетологи рассказали, какие изменения нужно внести в вашу ежедневную чайную церемонию, чтобы не отказываться от него даже в процессе похудения. Об этом пишет Health Shots.
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Диетолог Лима Махаджан в своем Instagram рассказала о том, почему можно поправиться от чая и посоветовала, как правильно его пить, чтобы не поправляться, а наоборот, худеть.
Почему от чая толстеют?
Классический чай является низкокалорийным напитком и не может провоцировать набор веса, всему виной дополнительные ингредиенты, которые вы привыкли добавлять в чай. Вот 3 причины, когда чай может влиять на ваш вес.
Добавление молока
Добавление цельного молока в чай естественным образом увеличивает калорийность напитка, так как молоко содержит жир. "Одна чашка чая содержит от 33 до 66 калорий, в зависимости от процентного содержания жира в молоке. Чтобы снизить калорийность чая, вместо сливок просто добавьте в чай обезжиренное молоко", — советует диетолог Лима Махаджан.
Добавленный сахар
"В 1 чайной ложке сахара всего 19 калорий, а в 1 столовой ложке 48 калорий. Хотя 20 калорий на чашку не будут иметь большого значения, но если пьете много чашек чая с сахаром в течение дня, знайте, что это может привести к увеличению веса", — говорит Лима Махаджан.
Десерты к чаю
Если каждое чаепитие сопровождается поеданием десерта: шоколада, печенья, пирога, это может способствовать увеличению веса, так как резко повышается калорийность. Замените калорийные десерты более полезными и следите за их количеством: несколько кубиков черного шоколада, немного кураги или фиников, орешки.
Как правильно пить чай во время похудения
Пейте не больше 2 чашек в день. Если вы хотите похудеть, то важно быть умеренными в употреблении еды и напитков, и чай не исключение. Чрезмерное потребление чая может привести к избытку кофеина в организме и спровоцировать неприятные последствия для организма. "Ограничьте потребления чая до двух чашек в день. Это обеспечит баланс и позволит вам наслаждаться всеми преимуществами чая без вреда для фигуры", — говорит диетолог.
Не пейте чай сразу после еды. Привычка пить чай сразу после приема пищи может спровоцировать проблемы с пищеварением и усвоение питательных веществ. Старайтесь пить чай не ранее чем через 30 минут после прима пищи, это позволит эффективно усваивать все полезные нутриенты из пищи.
Не пейте чай перед сном. Если выпить чай непосредственно перед сном, это моет повлиять на ваше пищеварение и вызвать проблемы с засыпанием. Сон является важным элементом в процессе снижения веса, так как он регулирует гормоны и непосредственно от качества сна зависит наше самочувствие и состояния здоровья в целом. Чтобы не спровоцировать бессонницу из-за высокого содержания кофеина в чае, рекомендуется пить его за несколько часов до сна.
Не пейте чай на голодный желудок. Чай, выпитый на голодный желудок, может спровоцировать повышение кислотности в пищеварительной системе и привести к неприятным симптомам со стороны ЖКТ. Пейте чай после легкого завтрака или перекуса, но не ранее чем через 30 минут после еды.
Пейте воду. Большое количество чая может спровоцировать обезвоживание, если не пить достаточное количество воды. "Чтобы уменьшить побочные эффекты, которые вызывает чай, выпейте стакан воды примерно за 30 минут до и после его употребления", — советует диетолог. Это поможет поддерживать достаточный уровень гидратации и избежать проблем с пищеварением.
Добавляйте в чай обезжиренное молоко. Выбирайте обезжиренное молоко или нежирные сливки, если хотите добавить их в чай. Обезжиренное молоко содержит гораздо меньше калорий, по сравнению с цельным молоком. Эта простая привычка позволит значительно сократить калорийность чая, не отказываясь от его приятной сливочной текстуры.
Пейте чай без сахара. Часто именно добавленный сахар и является причиной увеличения веса и чай не исключения. Для нормализации веса и поддержания здоровья, старайтесь минимизировать добавления сахара в чай, а лучше и вовсе исключите его. Если вы не можете сразу отказаться от сахара, делайте это постепенно, каждый раз добавляя все меньшее количество или используйте натуральные подсластители, но тоже в умеренных количествах.
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.