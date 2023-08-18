Не есть после 6. Диетолог рассказала, действительно ли это поможет похудеть

Мода на строгие и жесткие диеты давно отошли в прошлое, но до сих пор остаются люди, которые верят в магию "не есть после 18:00". Специально для Фокуса диетолог Алина Дяченко развенчивает эти мифы и рассказывает, почему такое правило не работает.

Многие люди уже поняли, что для того, чтобы худеть нужно есть: вкусно, сбалансировано и разнообразно. Но есть и те, кто до сих пор придерживается старых привычек и считает, что если не есть после 18:00, то жир магическим путём исчезнет с их бёдер и живота. Диетолог Алина Дяченко рассказала Фокусу, почему эта теория не работает, и что на самом деле нужно делать, чтобы навсегда распрощаться с ненавистными килограммами.

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Если бы на вес влияло только время приема пищи, то похудеть было бы значительно проще, однако это, к сожалению, не так. Все решает баланс энергии, которую мы потребляем и расходуем, то есть калорийность рациона.

"Не есть после 18 — это миф. Ужинать нужно за 3 часа до сна ориентировочно, чтобы пища успела перевариться. То есть, если вы ложитесь спать в 23:00, то ужинать можно около 20 часов", — говорит диетолог.

Важно не так время, когда вы поужинаете, как выбор продуктов, ведь если на ужин съесть много углеводов или жиров, то эта пища будет долго перевариваться, что повлияет на сон и ваше самочувствие утром. Какую пищу полезно употреблять на ужин, чтобы не быть голодным и не набирать лишнего?

"Действительно, важный момент, что именно вы будете есть на ужин. Я бы советовала выбирать на ужин рыбу/птицу/не жирное мясо/сыры/яйца и клетчатые овощи/овощные салаты", — советует Алина Дяченко.

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Итак, диетологи рекомендуют запланировать последний прием пищи не позднее, чем за три часа до сна, поэтому, если вы ложитесь спать около полуночи, то смело можете поужинать в 21:00.

"Не всегда отказ есть после 18:00 приводит к потере веса, ведь можно и до этого времени успеть съесть на 7000 калорий, вместо нормы в 2000, тогда человек будет, наоборот, набирать вес. Потеря веса зависит не от времени потребления пищи, а от дефицита калорий, то есть вы должны тратить больше, чем получать", — говорит диетолог.

Чтобы похудеть, нужно рассчитать свою норму калорийности, отнять от нее 10% калорий — и вы получите свою суточную калорийность с дефицитом. Если вы будете питаться в дефиците калорий, добавите физическую активность и пересмотрите питание, результат не заставит себя долго ждать.

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Кроме того, длинный промежуток между приемами пищи может быть вреден, если вы имеете хронические заболевания ЖКТ, ведь это может привести к обострению гастрита или холецистита.

Если вы в течение дня будете питаться правильно и сбалансировано, не будете пропускать завтрак и обед, легкий ужин, например, из салата и рыбы, никак не навредит вашей фигуре, а наоборот. А если вы днем пропускали приемы пищи и после 18:00 часов запретите себе есть, то на следующий день гарантированно сорветесь и будете объедаться. Это происходит потому, что организму нужна энергия, на то, чтобы функционировать, дышать, ходить.

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Поэтому перестаньте морить себя голодом, питайтесь в небольшом дефиците, однако вкусно и полноценно. К тому же, вычислить свою калорийность и подсчитывать количество калорий, которое вы потребляете в течение дня, совсем не сложно, ведь существуют различные приложения, которые сделают все за вас.

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