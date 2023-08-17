Продукты с отрицательной калорийностью: миф или реальная возможность похудеть

Люди привыкли всегда искать легкие пути, чтобы похудеть, например, еду, которую можно есть вволю и не поправляться. Нутрициолог Наталья Козак рассказывает Фокусу, существуют ли продукты с отрицательной калорийностью и можно ли таким образом сбросить лишний вес.

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Отрицательная калорийность — это когда на переваривание продукта организм тратит больше энергии, чем содержит сам продукт. Обычно к таким продуктам относятся овощи и фрукты, среди которых огурец, сельдерей, брокколи, разнообразная зелень, лимоны, черника, клубника, грейпфрут и другие. Специалист по здоровому питанию, нутрициолог Наталья Козак рассказала Фокусу, действительно ли есть такие продукты, и можно ли благодаря им сбросить лишний вес.

Фото: Freepik

"Есть ли продукты с отрицательной калорийностью? Так чтобы съел — и забыл, ничего не отложилось, не набралось, а только польза, еще и похудеть? Конечно, нет. Данная теория с отрицательной калорийностью берет начало от экспертов, которые не до конца разобрались с процессом ТЕF — термический эффект пищи. Якобы употребление некоторых продуктов может сжигать больше калорий, чем эти продукты дают. Однако, это миф. Вся пища, которая поступает имеет калорийность и дает нам энергию, а не наоборот. А дальше эту энергию может использовать наше тело", — говорит нутрициолог Наталья Козак.

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Действительно, теория отрицательной калорийности заключается в том, что определенные продукты содержат небольшое количество калорий, однако на переваривание требуют значительно большее количество энергии, поэтому таким образом можно легко похудеть. Однако, если объективно посмотреть на эту ситуацию, то станет очевидно, что вы физически не сможете питаться только огурцами, лимоном и имбирем.

Фото: Freepik

100 г зеленого салата содержат всего 15 калорий, а на переваривание требуют 150 ккал. Однако насытит ли вас салат? Получит ли из него ваш организм весь спектр необходимых белков, жиров и углеводов? Клетчатку — да, а все остальное?

Часто можно услышать такое утверждение, что продукты с низкой калорийностью могут понадобиться чтобы перебить чувство голода. Однако питаясь сбалансировано, вы, во-первых, не будете иметь сильного чувства голода, которое надо будет чем-то забивать (а мы все знаем, что такие состояния обязательно приведут к срыву), а во-вторых, закроете потребность во всех нутриентах, поэтому у вас не будет желания съесть чего-то соленого, сладкого, мучного или вредного. Потому что такие перекосы в желаниях чаще всего связаны с несбалансированностью рациона и дефицитом определенных веществ.

Так, например, одной из причин постоянного желания есть что-то сладкое, является элементарная недостаточность белка в рационе. И вместо того, чтобы положить в рот очередную шоколадку или пирожное, стоит съесть яйцо или сэндвич с индейкой.

Фото: Freepik

К сожалению, чудес не бывает. Даже если вы будете питаться только огурцами, салатом и петрушкой, вы конечно похудеете, но исключительно из-за сильного дефицита калорий. Поэтому стоит перестать ставить над своим организмом эксперименты и научиться правильно питаться, составлять сбалансированную тарелку, пить достаточное количество воды и заниматься спортом.

"Ешьте в небольшом дефиците и двигайтесь в удовольствие. Тогда вам не понадобятся никакие сомнительные теории и надежды на волшебные процессы. Хорошее тело и самочувствие — это совокупность ежедневных действий, а не магия", — отмечает нутрициолог.

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Здоровое, красивое и подтянутое тело — это кропотливая ежедневная работа, а не результат кратковременной изнурительной диеты или веры в волшебную таблетку. На самом деле питаться правильно совсем не трудно, особенно, если делать это без запретов, позволяя себе и конфету, и бутерброд.

Итак, единственный продукт, который стопроцентно поможет вам похудеть и не принесет ни одной калории — это вода, которая, кстати, имеет колоссальное влияние на процесс потери веса. Поэтому пейте воду, контролируйте размер порций, питайтесь сбалансировано и обязательно получите результат.

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Ранее Фокус писал о том, что важным фактором, который влияет на ваше настроение, является еда, которую вы едите.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.