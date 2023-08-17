Продукти з від'ємною калорійністю: міф чи реальна можливість схуднути

Люди звикли завжди шукати легких шляхів, щоб схуднути, наприклад, їжу, яку можна їсти досхочу та не поправлятися. Нутриціологиня Наталія Козак розповідає Фокусу, чи існують продукти з від’ємною калорійністю та чи можна таким чином скинути зайву вагу.

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Від’ємна калорійність – це коли на перетравлення продукту організм витрачає більше енергії, ніж містить сам продукт. Зазвичай до таких продуктів належать овочі та фрукти, серед яких огірок, селера, броколі, різноманітна зелень, лимони, чорниця, полуниця, грейпфрут та інші. Спеціаліст зі здорового харчування, нутриціологиня Наталія Козак розповіла Фокусу, чи дійсно є такі продукти, та чи можна завдяки їм скинути зайву вагу.

Фото: Freepik

"Чи є продукти з від’ємною калорійністю? Так щоб з’їв — і забув, нічого не відклалося, не набралося, а лише користь, ще й схудлося? Авжеж ні. Дана теорія з відʼємною калорійністю бере початок від експертів, що не до кінця розібралися з процесом ТЕF — термічний ефект їжі. Ніби то вживання деяких продуктів може спалювати більше калорій, аніж ці продукти дають. Проте це міф. Уся їжа, яка надходить має калорійність і дає нам енергію, а не навпаки. А далі ту енергію може використати наше тіло", – каже нутриціологиня Наталія Козак.

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Дійсно, теорія від’ємної калорійності полягає в тому, що певні продукти містять невелику кількість калорій, проте на переварювання потребують значно більшу кількість енергії, тому таким чином можна легко схуднути. Проте, якщо об’єктивно подивитися на цю ситуацію, то стане очевидно, що ви фізично не зможете харчуватися лише огірками, лимоном та імбиром.

Фото: Freepik

100 г зеленого салату містять усього 15 калорій, а на перетравлювання потребують 150 ккал. Проте чи наситить вас салат? Чи отримає з нього ваш організм увесь спектр необхідних білків, жирів та вуглеводів? Клітковину – так, а все інше?

Часто можна почути таке твердження, що продукти з низькою калорійністю можуть знадобитися аби перебити відчуття голоду. Проте харчуючись збалансовано, ви, по-перше, не будете мати сильного відчуття голоду, яке треба буде чимось забивати (а ми всі знаємо, що такі стани обов’язково призведуть до зриву), а по-друге, закриєте потребу у всіх нутрієнтах, тому у вас не буде бажання з’їсти чогось солоного, солодкого, мучного або шкідливого. Бо такі перекоси у бажаннях на найчастіше пов'язані із незбалансованістю раціону та дефіцитами певних речовин.

Так, наприклад, однією з причин постійного бажання їсти щось солодке, є елементарна недостатність білка в раціоні. І замість того, щоб покласти в рот чергову шоколадку чи тістечко, варто з’їсти яйце чи сандвіч з індичкою.

Фото: Freepik

На жаль, див не буває. Навіть якщо ви будете харчуватися лише огірками, салатом та петрушкою, ви звісно схуднете, але виключно через сильний дефіцит калорій. Тому варто перестати ставити над своїм організмом експерименти та навчитися правильно харчуватися, складати збалансовану тарілку, пити достатню кількість води та займатися спортом.

"Їжте в невеликому дефіциті й рухайтеся в задоволення. Тоді вам не знадобляться жодні сумнівні теорії та надії на чарівні процеси. Гарне тіло і самопочуття – це сукупність щоденних дій, а не магія", – зазначає нутриціологиня.

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Здорове, гарне та підтягнуте тіло – це кропітка щоденна робота, а не результат короткочасної виснажливої дієти чи віри в чарівну пігулку. Насправді харчуватися правильно зовсім не важко, особливо, якщо робити це без заборон, дозволяючи собі і цукерку, і бутерброд.

Отже, єдиний продукт, який стовідсотково допоможе вам схуднути і не принесе жодної калорії – це вода, яка, до речі, має колосальний вплив на процес втрати ваги. Тому пийте воду, контролюйте розмір порцій, харчуйтеся збалансовано і обов’язково отримаєте результат.

Нагадаємо, дієтологи розкрили 3 секрети, які допоможуть їсти вуглеводи і худнути.

Раніше Фокус писав про те, що важливим фактором, який впливає на ваш настрій, є їжа, яку ви їсте.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.