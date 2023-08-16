Дієтологи розкрили 3 секрети, які допоможуть їсти вуглеводи і худнути

Немає необхідності відмовлятися від вуглеводів. Просто потрібно знати, в якому порядку і з чим їх їсти. Дієтологи розкривають секрети вживання вуглеводів і ви здивуєтеся, наскільки це легко.

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Часто вживання вуглеводів пов'язують із зайвою вагою, але дієтологи зосередилися на специфіці їхнього вживання, щоб уникнути небажаних ефектів, які може спричинити їхня присутність у раціоні. Говорять про об'єднання їх з іншими поживними речовинами, насамперед з метою контролю глікемічних піків, які, як попереджає французький біохімік Джессі Іншауспе, зачіпають до 80 % населення. Лікар та експерт з харчування пояснюють, як їсти вуглеводи, не набираючи вагу. Про це пише Vogue Italia.

Наслідки стрибків цукру в крові

Фото: Pixabay

Сплески глюкози самі по собі не спричиняють збільшення ваги, але вони спричиняють ланцюгову реакцію, яка впливає на відчуття ситості, самопочуття і, в кінцевому підсумку, на вагу. Справді, після вживання продуктів, насичених цукрами або крохмалями, молекули глюкози циркулюють в організмі, стикаються з іншими молекулами — білками та жирами — і модифікують їх, через що тканини й органи втрачають свою еластичність та молодість. Для буферизації цього механізму організм виробляє інсулін — гормон, який очищає кров від надлишку глюкози, перетворюючи її на запаси жиру.

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"Ці сплески і падіння викликають відчуття втоми, змушують нас відчувати голод кожні дві години й спричиняють запалення, старіння і зморшки, вередливість, гормональний дисбаланс, що може призвести до деяких неприємних симптомів менопаузи, синдрому полікістозних яєчників, а в довгостроковій перспективі, до таких захворювань, як діабет 2 типу та хвороба Альцгеймера", — пояснює Іншауспе. Насправді автор посилається на дослідження, проведене в Єльському університеті, яке показує, що після глікемічного піку відбувається падіння рівня глюкози, що активує центр бажань у мозку, викликаючи потребу їсти продукти, які нас зазвичай не приваблюють. Іншауспе пропонує кілька прийомів, щоб вийти з порочного кола глікемічних стрибків, і один з них, за іронією долі, пов'язаний зі споживанням вуглеводів.

Як їсти вуглеводи та не набирати вагу

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Експерт рекомендує їсти вуглеводи разом із білками, фруктами чи жирами, щоб уповільнити засвоєння глюкози. Так, додаючи, наприклад, шинку до хліба. Цей метод також рекомендується іншим експертом у цій галузі, доктором Оділь Фернандес. Вона пояснює, що вживання в їжу "голих" вуглеводів (наприклад, фруктів натщесерце або лише макаронів із томатним соусом) є однією з тих звичок, що спричиняють стрибки глікемії. Тож пропонує кілька рішень, які допоможуть впоратися з ними:

Їжте фрукти як десерт на ситий шлунок або, якщо їсте між прийомами їжі, додавайте до них горіхи та/або йогурт. Рекомендовані фрукти, насамперед, банан, манго, диня.

Супроводжуйте пасту (переважно цільнозернову) овочами та/або білками. Наприклад, з горохом, креветками і кокосовим молоком. Або замініть пасту кіноа в поєднанні з лососем або авокадо чи фетою.

Їжте цільнозерновий хліб, підсмажений з оливковою олією, з помідорами, авокадо, яйцем, хумусом, вершковим сиром, арахісовим маслом.

Важливо починати прийоми їжі з овочів

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Ще один спосіб знешкодити вуглеводи — починати прийоми їжі з перших страв на основі овочів, наприклад, їсти перед їжею салат. Як пояснює Іншауспе, ця практика сприяє нижчому глікемічному піку, оскільки потрапляння овочів до кишкового тракту формує захисний екран із волокон, що зменшують всмоктування молекул глюкози, яка потрапляє до травної системи під час приймання решти їжі. Насправді, згідно з різними дослідженнями, вживання овочів на початку трапези може знизити глікемічний пік до 75%.

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Раніше Фокус писав про те, що важливим фактором, який впливає на ваш настрій, є їжа, яку ви їсте.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.