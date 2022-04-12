Навіть одна безсонна ніч. Вчені розповіли, як недосипання впливає на організм людини

Багато людей несерйозно ставляться до сну і наївно вважають, що відіспляться на вихідних, проте це так не працює. Нестача сну може негативно вплинути на здоров'я.

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Мало що може бути краще за хороший і міцний сон. Але що відбувається з організмом, коли ви не висипаєтеся? Чи мають значення кілька безсонних ночей? Ще б пак, пише Greatist.

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У середньому тривалість сну для дорослих становить від 7 до 9 годин на добу, для дітей — 12, а для підлітків — 9. Тіло людини використовує час, виділений на сон, для зміцнення імунної системи, оброблення інформації та перезавантаження перед початком нового дня. Коли ви недосипаєте, всі ці та багато інших функцій виходять з ладу.

Щобільше, коли ви недосипаєте, ви також можете збільшити ризик захворювання на діабет і навіть знизити лібідо. Ось що відбувається з організмом людини через недосипання:

1. Ослаблення імунної системи

[ + – ] Імунна система людини нагадує армію завжди готову захистити організм від інфекцій та хвороб

Імунна система людини нагадує армію завжди готову захистити організм від інфекцій та хвороб.

Як і армії, вашій імунній системі потрібен час, щоб побудувати захист. Коли ви спите, імунна система створює такі речовини, як антитіла та цитокіни, що допомагають боротися з інфекцією.

Нестача сну робить імунну систему слабкою, не дозволяючи їй створити достатній захист. А коли захист імунної системи слабшає, ваші шанси захворіти зростають, як і збільшується процес одужання.

2. Проблеми із серцем

[ + – ] Коли справа доходить до серцево-судинних захворювань, занадто мала або занадто велика тривалість сну може негативно вплинути на ваше серце

Коли справа доходить до серцево-судинних захворювань, занадто мала або занадто велика тривалість сну може негативно вплинути на ваше серце. Якщо спати менш як 5 годин або понад 9 годин щоночі, ви підвищуєте ризики серцевих захворювань, інсульту та серцевих нападів.

3. Підвищений ризик захворювання на діабет

[ + – ] Нестача сну також перешкоджає організму виробляти достатню кількість інсуліну — гормону, що знижує рівень цукру в крові

Нестача сну також перешкоджає організму виробляти достатню кількість інсуліну — гормону, що знижує рівень цукру в крові. Це може спричинити різкий стрибок рівня цукру, що збільшує ризик розвитку діабету 2 типу.

Під час дослідження, проведеного у 2015 році, вчені дійшли висновку, що для підтримки нормального рівня інсуліну достатньо 7-8 годин сну.

4. Проблеми з мисленням

[ + – ] Якщо ви не висипаєтеся, ваш розум може затуманитися

Якщо ви не висипаєтеся, ваш розум може затуманитись. Пам'ять, навички розв'язання проблем і навіть творчі здібності можуть значно погіршитися лише через одну безсонну ніч.

У невеликому дослідженні, проведеному у 2011 році, 18 чоловіків виконували два завдання: одне після повноцінного нічного сну та друге після ночі без сну.

Не дивно, що через безсонну ніч функції мозку, включаючи пам'ять, прийняття рішень, міркування та розв'язання проблем, а також реакції та уважність значно погіршилися.

5. Зниження лібідо

[ + – ] Невелике дослідження 2011 року показало, що нестача сну знижує рівень статевого гормону тестостерону у здорових молодих чоловіків на 10-15%

Невелике дослідження 2011 року показало, що нестача сну знижує рівень статевого гормону тестостерону у здорових молодих чоловіків на 10-15%. Учасники також зазнали змін у своєму загальному настрої в міру зниження рівня сну.

А згідно з дослідженням 2015 року, достатня тривалість сну також важлива для сексуального потягу в жінок. Дослідження показало, що жінки, які більше спали, були зацікавленіші в сексі наступного дня, а також почувалися збудженіше.

6. Збільшення ваги

[ + – ] Хоча перекушувати пізно вночі — це нормально, позбавлення сну може призвести до того, що нічне перекушування стане регулярним

Хоча перекушувати пізно вночі — це нормально, позбавлення сну може призвести до того, що нічне перекушування стане регулярним.

Нестача сну впливає на вироблення мозком гормонів, які контролюють голод та ситість. Нестача сну спричиняє зниження рівня лептину (гормону, що повідомляє вашому мозку, що ви ситі) та підвищення рівня ґреліну (гормон, що викликає почуття голоду), що призводить до необхідності перекушувати перед сном.