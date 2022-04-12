Даже одна бессонная ночь. Ученые рассказали, как недосыпание влияет на организм человека

Многие люди несерьезно относятся ко сну и наивно полагают, что отоспятся на выходных, однако это так не работает. Недостаток сна может негативно повлиять на здоровье.

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Мало что может быть лучше хорошего и крепкого сна. Но что происходит с организмом, когда вы не высыпаетесь? Имеют ли значение несколько бессонных ночей ? Еще бы, пишет Greatist.

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В среднем продолжительность сна для взрослых составляет от 7 до 9 часов в сутки, для детей — 12 часов, а для подростков — 9. Тело человека использует время, выделяемое на сон для укрепление иммунной системы, обработку информации и перезагрузку перед началом нового дня. Когда вы недосыпаете, все эти и многие другие функции выходят из строя.

Более того, когда вы недосыпаете, вы также можете увеличить риск заболевания диабетом и даже снизить либидо. Вот, что происходит с организмом человека из-за недосыпания:

1. Ослабление иммунной системы

[ + – ] Иммунная система человека напоминает армию всегда готовую защитить организм от инфекций и болезней

Иммунная система человека напоминает армию всегда готовую защитить организм от инфекций и болезней.

Как и армии, вашей иммунной системе нужно время, чтобы выстроить защиту. Когда вы спите, иммунная система создает такие вещества, как антитела и цитокины, помогающие бороться с инфекцией.

Недостаток сна делает иммунную систему слабой, не позволяя ей создать достаточную защиту. А когда защита иммунной системы ослабевает, ваши шансы заболеть возрастают, также как и увеличивается процесс выздоровления.

2. Проблемы с сердцем

[ + – ] Когда дело доходит до сердечно-сосудистых заболеваний, слишком малое или слишком большое количество сна может оказать негативное влияние на ваше сердце

Когда дело доходит до сердечно-сосудистых заболеваний, слишком малое или слишком большое количество сна может оказать негативное влияние на ваше сердце. Если спать менее 5 часов или более 9 часов каждую ночь, вы повышаете риски сердечных заболеваний, инсульта и сердечных приступов.

3. Повышенный риск заболевания диабетом

[ + – ] Недостаток сна также препятствует выработке организмом достаточного количества инсулина — гормона, снижающего уровень сахара в крови

Недостаток сна также препятствует выработке организмом достаточного количества инсулина — гормона, снижающего уровень сахара в крови. Это может вызвать резкий скачок уровня сахара, что увеличивает риск развития диабета 2 типа .

В ходе исследования, проведенного в 2015 году ученые пришли к выводу, что для поддержания нормального уровня инсулина достаточно 7-8 часов сна.

4. Проблемы с мышлением

[ + – ] Если вы не высыпаетесь, ваш разум может затуманиться

Если вы не высыпаетесь, ваш разум может затуманиться. Память, навыки решения проблем и даже творческие способности могут значительно ухудшиться всего лишь из-за одной бессонной ночи.

В небольшом исследовании, проведенном в 2011 году 18 мужчин выполняли две задачи: одну после полноценного ночного сна и вторую после ночи без сна.

Неудивительно, что из-за бессонной ночи функции мозга, включая память, принятие решений, рассуждение и решение проблем, а также реакции и бдительность значительно ухудшились.

5. Снижение либидо

[ + – ] Небольшое исследование 2011 года показало, что недостаток сна снижает уровень полового гормона тестостерона у здоровых молодых мужчин на 10–15 %

Небольшое исследование 2011 года показало, что недостаток сна снижает уровень полового гормона тестостерона у здоровых молодых мужчин на 10–15 %. Участники также испытали изменения в своем общем настроении по мере снижения уровня сна.

А согласно исследованию 2015 года, достаточное количество сна также важно для сексуального влечения у женщин. Исследование показало, что женщины, которые больше спали, были более заинтересованы в сексе на следующий день, а также чувствовали себя более возбужденными.

6. Увеличение веса

[ + – ] Хотя перекусывать поздно ночью — это нормально, лишение сна может привести к тому, что ночные перекусы станут регулярным явлением

Хотя перекусывать поздно ночью — это нормально, лишение сна может привести к тому, что ночные перекусы станут регулярным явлением.

Недостаток сна влияет на выработку мозгом гормонов, которые контролируют голод и сытость. Недостаток сна вызывает снижение уровня лептина (гормона, сообщающего вашему мозгу, что вы сыты) и повышение уровня грелина (гормон, вызывающий чувство голода), что приводит к необходимости перекусывать перед сном.