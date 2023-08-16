Диетологи раскрыли 3 секрета, которые помогут есть углеводы и худеть

Нет необходимости отказываться от углеводов. Просто нужно знать, в каком порядке и с чем их есть. Диетологи раскрывают секреты употребления углеводов и вы удивитесь, насколько это легко.

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Часто употребление углеводов связывают с лишним весом, но диетологи сосредоточились на специфике их приема, чтобы избежать нежелательных эффектов, которые может вызвать их присутствие в рационе. Говорят об объединении их с другими питательными веществами, прежде всего с целью контроля гликемических пиков, которые, как предупреждает французский биохимик Джесси Иншауспе, затрагивают до 80 % населения. Врач и эксперт по питанию объясняют, как есть углеводы, не набирая вес. Об этом пишет Vogue Italia.

Последствия скачков сахара в крови

Фото: Pixabay

Всплески глюкозы сами по себе не вызывают увеличения веса, но они вызывают цепную реакцию, которая влияет на чувство сытости, самочувствие и, в конечном итоге, на вес. В самом деле, после употребления продуктов, насыщенных сахарами или крахмалами, молекулы глюкозы циркулируют в организме, сталкиваются с другими молекулами — белками и жирами — и модифицируют их, отчего ткани и органы теряют свою эластичность и молодость. Для буферизации этого механизма организм вырабатывает инсулин — гормон, который очищает кровь от избытка глюкозы, превращая ее в запасы жира.

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"Эти всплески и падения вызывают чувство усталости, заставляют нас чувствовать голод каждые два часа и вызывают воспаление, старение и морщины, капризность, гормональный дисбаланс, который может привести к некоторым неприятным симптомам менопаузы, синдром поликистозных яичников, а в долгосрочной перспективе, к таким заболеваниям, как диабет 2 типа и болезнь Альцгеймера", — объясняет Иншауспе. На самом деле автор ссылается на исследование, проведенное в Йельском университете, которое показывает, что после гликемического пика происходит падение уровня глюкозы, что активирует центр желаний в мозгу, вызывая потребность есть продукты, которые нас обычно не привлекают. Иншауспе предлагает несколько приемов, чтобы выйти из порочного круга гликемических скачков, и один из них, по иронии судьбы, связан с потреблением углеводов.

Как есть углеводы и не набирать вес

Фото: Freepik

Эксперт рекомендует есть углеводы вместе с белками, фруктами или жирами, чтобы замедлить усвоение глюкозы. Так, добавляя, например, ветчину к хлебу. Этот метод также рекомендуется другим экспертом в этой области, доктором Одиль Фернандес. Она объясняет, что употребление в пищу "голых" углеводов (например, фруктов натощак или только макарон с томатным соусом) является одной из тех привычек, вызывающих скачки гликемии. Поэтому предлагает несколько решений, которые помогут справиться с ними:

Ешьте фрукты в качестве десерта на сытый желудок или, если едите между приемами пищи, добавляйте к ним орехи и/или йогурт. Рекомендуемые фрукты, прежде всего, банан, манго, дыня.

Сопровождайте пасту (предпочтительно цельнозерновую) овощами и/или белками. Например, с горохом, креветками и кокосовым молоком. Или замените пасту киноа в сочетании с лососем или авокадо или фетой.

Ешьте цельнозерновой хлеб, поджаренный с оливковым маслом, с помидорами, авокадо, яйцом, хумусом, сливочным сыром, арахисовым маслом.

Важно начинать приемы пищи с овощей

Фото: Getty Images

Еще один способ обезвредить углеводы — начинать приемы пищи с первых блюд на основе овощей, например, есть перед едой салат. Как объясняет Иншауспе, эта практика способствует более низкому гликемическому пику, поскольку попадание овощей в кишечный тракт формирует защитный экран из волокон, которые уменьшают всасывание молекул глюкозы, попадающей в пищеварительную систему во время приема остальной еды. На самом деле, согласно различным исследованиям, употребление овощей в начале трапезы может снизить гликемический пик до 75%.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.