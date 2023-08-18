Муж Бритни Спирс дал комментарий по поводу их развода

Сэм Асгари нарушил молчание после новостей о разводе с поп-звездой.

Муж Бритни Спирс, 29-летний фитнес-тренер Сэм Асгари, высказался насчет информации о их разводе. В комментарии, который он опубликовал в Instagram-аккаунте, Сэм попросил СМИ и поклонников о конфиденциальности.

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"После 6 лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить наше совместное путешествие, — написал он в сторис.

Фото: instagram samasghari

"Мы будем хранить любовь и уважение друг к другу, и я желаю ей всегда всего наилучшего", — продолжил он, добавив небрежно "дерьмо случается".

Кроме того, бывший возлюбленный артистки попросил о конфиденциальности и "всех, включая СМИ, быть добрыми и внимательными".

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Sam Asghari/Instagram

Напомним, 41-летняя Спирс и 29-летний актер иранского происхождения разводятся после года брака. Источники сообщили, что Асгари уже переехал из их совместного дома в Таузент-Оакс, Калифорния, в свое жилье. Отмечается, что между супругами якобы произошла ссора. Кроме того, Асгари подозревает Бритни в неверности.

Пара связала себя узами брака на тайной церемонии в июне 2022 года после нескольких лет знакомства. В тот же год у Спирс случился выкидыш.

Также Фокус писал о причинах развода Бритни Спирс и Сэма Асгари.