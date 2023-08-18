Надя Дорофеева и Макс Барских представили зажигательный клип на совместную песню (видео)

Новый трек артисты посвятили друзьям и украинцам, которые разбросаны по разным уголкам Земли.

Макс Барских и Надя Дорофеева представили совместную песню "Ритмы" и яркий клип к ней. Об этом музыканты сообщили в своих соцсетях.

В видео, режиссером которого стал Алан Бадоев, Барских и Дорофеева "зажгли" в ночном поле.

"Полтора года мы не собираемся компаниями, полтора года мы не слышим смех и звуки радости наших близких. Мы поставили на паузу все то, что так искренне и незабываемо грело наши сердца. Свою грусть, боль, слезы и ярость мы превратили в отчаянный танец о том, что потеряно, но не забыто", — комментируют свой новый трек украинские музыканты.

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"Наша дружба родила творчество — мы счастливы создавать украинское в родном Киеве!" — добавили они.

Новую песню Макс Барских и Надя Дорофеева посвятили друзьям и украинцам, которые разбросаны по разным уголкам Земли.

Первая дуэтная песня Нади Дорофеевой и Макса Барских

Впрочем, в комментариях к видео случаются много негативных реакций слушателей.

"Такое ощущение что прослушал что-то из репертуара Камалии... очень дешевый бит, какая-то любительская аранжировка, да и вокал... у обоих же неплохой, а тут", "Ало, ну честно? Этот дуэт ждали долго. Но такой дешевый — нет, извините. Как-то с зиверт получилось, а тут ....", "Честно, раньше была лучше музыка, не знаю почему так", — пишут пользователи сети.

Первая дуэтная песня Нади Дорофеевой и Макса Барских

Напомним, Надя Дорофеева и ресторатор Михаил Кацурин поженились летом 2023 года.

Также Фокус писал об англоязычной песне Макса Барских об абьюзивных отношениях.