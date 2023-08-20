Анджелина Джоли продемонстрировала идеальный деловой костюм на осень 2023 (фото)

Актриса создала свой образ с полным соответствием последним модным тенденциям.

48-летняя американская актриса и общественный деятель Анджелина Джоли остается иконой стиля, а с возрастом он становится все более изысканным. Традиционно звезда выбирает Черные ансамбли, однако не менее органично она смотрится и в более светлых вещах. Подтверждение этому – ее недавнее появление в Нью-Йорке с 15-летней дочерью Вивьен. Знаменитость направлялась в театр, выбрав для выхода очень элегантный образ, которые с ее легкой руки может стать настоящим хитом делового стиля на осень 2023. Фото опубликовали ряд таблоидов, в том числе Daily Mail.

На Энджи был светло-коричневый костюм из тонкой шерсти, состоящий из удлиненного жакета и широких брюк с высокой посадкой. Образ звезда дополнила чуть более светлым топом и бежевыми туфлями-лодочками из лакированной кожи, а в руках держала большую сумку Chanel. Волосы Джоли оставила распущенными, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.

Актриса не только выбрала один из трендовых ансамблей осени 2023, но и актуальный в плане подбора цвета, поскольку монохром, как и брючные деловые костюмы – не только хит грядущих месяцев, но и признак стиля "старые деньги", который предполагает сочетание одного цвета с разными оттенками.

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Вивьен со своей матерью идут в театр на Бродвее Фото: Getty

Дочь актрисы, Вивьен, была одета куда более демократично. Она выбрала пару бежевых брюк, футболку и кроссовки. Ее светлые волосы были собраны в хвост.

Мать и дочь отправились на встречу, поскольку сейчас готовят шоу на Бродвее. Вивьен проявила интерес к театру, поэтому актриса наняла ее в качестве ассистента. Теперь они вместе работают над адаптацией для сцены классического произведения С. Э. Хинтон 1967 года "Посторонние". Автор, урожденная Сьюзен Элоиза Хинтон, написала большую часть популярного романа, когда была еще подростком в старшей школе в Оклахоме. Анджелина и Вивьен уже встретились с Хинтон, чтобі обсудить подготовку к спектаклю.

Режиссером постановки выступает 34-летняя Даня Теймор, племянница лауреата премии "Тони" и номинантки на "Оскар" Джули Теймор, известной тем, что поставила на сцене мюзикл "Король Лев".

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли и Брэд Питт, родные родители Вивьен, наконец согласовали все вопросы, касавшиеся их развода.