Кофе с молоком. Нутрициолог рассказала, как этот напиток влияет на ваше здоровье и вес

Множество людей не представляют своего утра без чашки ароматного вкусного кофе, и среди них немало тех, кто любит кофе с молоком. Специально для Фокуса, нутрициолог Наталья Козак рассказала, полезно ли пить кофе с молоком, и какие последствия для здоровья может иметь употребление этого, любимого миллионами людей, напитка.

О пользе кофе до сих пор существует множество дискуссий и спорных вопросов, кто-то считает, что он вредит здоровью, поэтому нужно отказаться от этой привычки, а кто-то, наоборот, говорит, что кофе содержит антиоксиданты, поэтому улучшает настроение, самочувствие и работоспособность. Истина где-то посередине. Сегодня Фокус пообщался со специалистом в сфере здорового питания, нутрициологом Натальей Козак, о кофе с молоком, чтобы прояснить, чем полезен этот напиток и как он влияет на наше самочувствие и вес.

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Фото: Freepik

Кофе с молоком — это еда или напиток? Зависит ли усвоение кофе от того, в какое время суток вы его пьете, и как несколько чашек капучино могут отразиться на вашей талии?

"Когда мы пытаемся разобраться, что такое кофе с молоком, то в первую очередь нам нужно понять, сколько молока содержит кофе. Сам по себе кофе чистый и без сахара является напитком, обладающим антиоксидантными свойствами. Норма потребления для здорового человека — 4-5 чашек в день, что составляет 400 мг кофеина. Такой кофе не является едой или перекусом, ведь содержит минимум калорий", — говорит нутрициолог Наталья Козак.

А это значит, что контролируемое потребление кофе на самом деле не принесет никакого вреда вашему здоровью и фигуре, при условии, если вы не добавляете к нему сахар, молоко, различные топинги и сиропы.

"Если добавить в кофе молоко, или сахар, или сиропы, то кофе не становится пищей, но становится напитком, содержащим большое количество калорий. И когда калорий в кофе действительно много, как вот в капучино, или латте, или фраппе то такой напиток по калорийности часто может быть как полноценный прием пищи", — говорит нутрициолог.

Фото: Freepik

На самом деле вариантов употребления кофе множество, все зависит от личных вкусов и привычек. Однако стоит знать, если вы выбираете более калорийные кофейные напитки, то важно контролировать порции, если вы, конечно, следите за фигурой.

Наталья Козак отмечает, что в одной порции латте содержится 220 мл молока 2,5%, 20 мл эспрессо, 20 мл карамельного сиропа и 1 чайная ложка сахара, что в общей совокупности равно 195 ккал.

"У некоторых людей от такого содержания калорий аппетит снижается, как от принятой пищи. Один такой латте в день может быть. И вкусно, и без злоупотребления. Два — с натяжкой, три — слишком много. Разве что в рационе только кофе...", — отмечает нутрициолог.

А вот американо с молоком имеет совсем другую калорийность: 180 мл американо, 40 мл молока, 1 чайную ложку сахара, что равно — 38 ккал.

"Таких порций может быть 2-3, до 4, потому что дальше перебор по кофеину. Поэтому можно ли пить кофе с молоком? Да. Мешает ли похудению — и да, и нет, в зависимости от дозы", — отмечает нутрициолог.

Как кофе влияет на пищеварение?

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"Что касается пищеварения, то здесь ситуация следующая: некоторые люди имеют непереносимость лактозы или аллергию на коровьи белки, таким людям крайне осторожно нужно обращаться с цельным молоком. Ведь такая симптоматика, как диарея, вздутие, боли в животе, могут стать их спутниками", — говорит Наталья Козак.

Поэтому, если после кофе с молоком у вас возникают неприятные симптомы со стороны ЖКТ, то вы можете заподозрить у себя непереносимость лактозы. В таком случае поэкспериментируйте, возможно, выберите кофе с меньшим содержанием молока, например, американо, вместо капучино, или попробуйте пить просто черный кофе, без молока.

Фото: valeria_aksakova/Freepik

"При аллергии на белок коровьего молока его нужно исключить полностью и контролировать содержание в других продуктах, например: в печенье, хлебе, колбасных изделиях и т.д.", — советует нутрициолог.

Кофе с молоком не исключение, однако, нутрициолог замечает, что даже при частичной или полной лактозной непереносимости, если очень хочется, есть минимальная доза, которая может быть утилизирована организмом без побочных эффектов. В среднем это 20-50 мл в день.

Когда потреблять кофе?

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Иногда кофе является первым приемом пищи и часто заменяет завтрак, однако это неправильно. Потребление кофе на голодный желудок может спровоцировать проблемы со стороны ЖКТ, способствовать развитию диабета и снижать уровень серотонина.

"Последние исследования говорят, что если у человека есть железодефицитная анемия, то между кофе и приемом пищи должен быть хотя бы 2-х часовой перерыв", — отмечает Наталья Козак.

Поэтому, если вы привыкли пить кофе сразу после или вместо завтрака, стоит изменить эту привычку. Если это происходит нечасто, то никакого вреда здоровью не принесет, но если вы делаете это ежедневно, стоит задуматься и изменить эту привычку, чтобы не спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

"В целом пить кофе можно тогда, когда хочется. Важно не злоупотреблять дополнительными компонентами, и не превышать дозу", — советует нутрициолог.

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