Хейли Бибер и Кендалл Дженнер сходили на ужин в элегантных образах (фото)

Девушки сходили в любимый среди знаменитостей ресторан.

27-летняя модель Кендалл Дженнер и 26-летняя модель Хейли Бибер сходили вместе поужинать в ресторан Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе. Об этом пишет People.

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Давние подруги для выхода выбрали элегантные образы total black. В своем Instagram-аккаунте Дженнер опубликовала зеркальное селфи с основательницей косметического бренда Rhode Beauty, просто подписав его "вечернее свидание @haileybieber".

Звезда "Кардашьян" была одета в черное облегающее платье с длинными рукавами и слегка прозрачным высоким вырезом, из-под которого виднелась соответствующий черный топ. Ее волосы были уложены в элегантную прическу с распущенными волнами спереди. Свой образ она дополнила парой маленьких сережек-колец и сделала легкий макияж.

Кендалл Дженнер и Хейли Бибер Фото: Instagram kendalljenner

Тем временем жена Джастина Бибера выбрала черное облегающее платье без бретелек с глубоким вырезом и дополнила ансамбль блестящей черной сумочкой на плече. Она уложила волосы в гладкую прическу и надела пару массивных золотых сережек.

Бибер показала поклонникам поближе свой "клубничный макияж" на селфи, опубликованном в ее истории в Instagram. У нее были яркие румяна, нарисованные веснушки и дымчатой-розовые тени для век.

Хейли Бибер Фото: Instagram haileybieber

Встреча Дженнер с Бибер произошла на следующий день после того, как Кендалл сходила вечеринку в честь своего бренда 818 Tequila в обтягивающем "голом" платье.

Также Фокус писал, что Хейли Бибер позировала для рекламы в олдскульном красно-белом бикини.