Даша Кацурина публично призналась в любви Дантесу (фото)

Блогер отреагировала на новую песню музыканта.

Даша Кацурина публично призналась в любви Владимиру Дантесу. Ресторатор и дизайнер одежды прокомментировала новую песню музыканта "Киты".

"Мой любимый трек, мой любимый мужчина", — написала мама двоих детей.

На что певец ответил: "Любимая, спасибо тебе".

Новый трек Владимира Дантеса посвящен воспоминаниям о Крыме и его покойном отце.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Фото: Скріншот

"При каденции Кацуриной Вова весь расцвел и выпускает хит за хитом наконец💛 как будто снова начал дышать и чувствовать жизнь", — пишут в комментариях фанаты Дантеса.

Новая песня Дантеса

Об отношениях дизайнера и музыканта стало известно летом 2022 года. Перед этим они вдвоем объявили о разводах. Владимир закончил семилетний брак с певицей Надей Дорофеевой, а Даша — с ресторатором Михаилом Кацуриным.

Летом 2023 Дорофеева и Кацурин после около года отношений заключили брак.

Напомним, Владимир Дантес показал, как проводит время с Дашей Кацуриной и своей мамой.

Также Фокус писал о том, пригласили ли Дантеса на свадьбу Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина.