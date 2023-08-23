Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер сходили на утреннее свидание (фото)

Звездные супруги насладились завтраком вдвоем, а затем взяли закуски с собой и отправились домой.

44-летний американский актер Крис Пратт и его жена, 33-летняя американская писательница Кэтрин Шварценеггер, были замечены на утреннем свидании в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда "Мира Юрского периода" выглядел небрежно в серой толстовке с капюшоном, черных штанах и бейсболке, наслаждаясь прогулкой по дождливой Калифорнии со своей возлюбленной.

Дочь голливудской суперзвезды Арнольда Шварценеггера была в лавандовой кофте с длинным рукавом, черных леггинсах и кроссовках. Кэтрин дополнила образ бейсболкой и солнцезащитными очками.

Было замечено, что пара покупала кофе и закуски в кафе перед тем, как отправиться домой.

Напомним, звездная пара связала себя узами брака в 2019 году и имеет общих дочерей — 3-летнюю Лейлу и 14-месячную Элоизу. До Кэтрин Крис был женат на Анне Фэрис. Они развелись в августе 2017 года после восьми лет брака. У них есть общий 10-летний сын Джек.

Ранее Фокус писал, что Кэтрин Шварценеггер показала редкое фото с двумя дочерьми.