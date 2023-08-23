Жене Канье Уэста грозит штраф или тюрьма в Италии за ее откровенные наряды

В Италии строго относятся к появлению в местах с большим количеством людей и особенно детей в неподобающем виде.

28-летняя австралийская архитектор Бьянка Цензори, больше известная миру как предполагаемая жена Канье Уэста, может дорого заплатить за прогулки в нескромных и вульгарных нарядах по улицам итальянских городов, где находится с рэпером с начала месяца. Ей грозит реальный штраф и даже тюремное заключение за ношение одежды, которая нарушает правила приличия в консервативном итальянском обществе, пишет Daily Mail.

Одежда Бьянки, к которой даже в демократичных и видавших виды Штатах относятся неоднозначно, в Италии, стране с давними традициями, католической верой и по большей части консервативными взглядами, вызвали скандал. Молодая женщина появляется на улице в полупрозрачных боди, которые не скрывают отсутствие нижнего белья, а ее соски под тонкой тканью не рассмотрел только ленивый.

Например, во Флоренции Бьянка пришла в ресторан с Канье в прозрачном сетчатом топе, обнажающем ее обнаженную грудь, в сочетании с платьем макси с низкой талией и без обуви.

Днем позже она снова появилась босиком, на этот раз в черных леггинсах и откровенном верхе бикини, едва прикрывающем ее соски. Ее также видели во время прогулки в ансамбле бежевого цвета, который издалека производил впечатление, что Цензори – голая.

По Тоскане девушка разгуливала с Канье в прозрачном комбинезоне и на каблуках. Ее обнаженная грудь снова была видна под плотной прозрачной тканью.

Фотографии с прогулок были опубликованы рядом СМИ и в соцсетях, что заставило онлайн-критиков буквально умолять местные власти наказать Бьянку за ее выбор гардероба.

"Удивительно, что ее не арестовали. Италия гораздо более консервативна, и в данном случае это правильно!", "Я надеюсь, что Италия вышвырнет их обоих из страны. Им не нужна эта пара, загрязняющая ее", "Совершенно неуважительно по отношению к консервативной католической культуре; итальянцы должны были их выгнать", "Жаль, что они не могут арестовать ее за публичное непристойное поведение. Они похожи на клоунов, как неловко", "Как насчет того, чтобы полиция в каждой стране арестовала любого, кто обнажен? Это называется непристойность… Надоело, что нас заставляют видеть обнаженных женщин, и детям должно быть запрещено видеть это", – пишут пользователи. Один даже предложил местным ресторанам запретить вход Бьянке и Уэсту за "неспособность одеться подобающим образом".

По данным крупного туристического сайта CIU Travel, местные жители находят "оскорбительным" видеть посетителей, "бродящих по улицам в разной степени раздетости". Это также противоречит закону и местным постановлениям и может повлечь за собой штрафы.

"Ходить в пляжной одежде или, что еще хуже, без рубашки в Италии категорически запрещено, если только вы не зарыли ноги глубоко в песок", – говорится на сайте местных властей.

По решению Конституционного суда Италии, тем, кто нарушает подобные предписания, может быть назначен штраф от 5000 до 10 000 евро, либо лицо, разгуливающее в неподобающем виде в месте или поблизости от места, посещаемого несовершеннолетними, может быть приговорено к тюремному заключению на срок от четырех месяцев до четырех лет.

Ранее Фокус писал, чем семья Цензори похожа на семейство Кардашьян-Дженнер.