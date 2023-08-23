Чем заменить мясо: 9 лучших источников растительного белка

Белок является важнейшим макронутриентом, который играет важную роль в росте, восстановлении и поддержании тканей нашего организма.

Вегетарианство и веганство сейчас довольно распространены, поэтом люди все чаще находятся в поисках альтернативных источников белка. К счастью, существует целый мир вкусных вегетарианских альтернатив, которые могут удовлетворить вашу потребность в белке. Независимо от того, являетесь ли вы вегетарианцем, веганом или просто хотите сократить потребление мяса. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Хотя белок обычно ассоциируется с животными источниками, существует множество богатых питательными веществами вегетарианских альтернатив, доступных для удовлетворения наших потребностей в белке.

Тофу

Фото: Freepik

Тофу – суперзвезда в мире растительного белка. Нейтральный вкус тофу делает его превосходной основой для различных блюд. Независимо от того, маринуете ли вы, готовите на гриле или обжариваете, тофу может имитировать текстуру курицы, закрывая ваши потребности в белке.

Темпе

Темпе с его ореховым вкусом и потрясающей текстурой является фантастическим источником белка. Он сделан из ферментированных соевых бобов и богат необходимыми питательными веществами, такими как железо и кальций. Нарежьте его, замаринуйте и запекайте на гриле, чтобы получить пикантную альтернативу, которая отлично подходит для бутербродов, салатов или жаркого.

Сейтан

Согласно журналу Nutrients, сейтан — это белок на основе пшеничного глютена, который имеет удивительно мясистую текстуру. Он хорошо впитывает ароматы и может использоваться в самых разных блюдах, от тушения до запекания. Сейтан станет прекрасным и сытным ингредиентом, который легко заменит курицу в ваших любимых рецептах.

Чечевица

Фото: Freepik

Чечевица бывает разных цветов и размеров, и каждая имеет уникальный вкус и текстуру. Она является отличным источником белка и клетчатки, что делает чечевицу основным продуктом вегетарианской диеты. Используйте ее в супах, рагу и даже в гамбургерах, чтобы получить сытную и питательную еду.

Нут

Нут, также известный как фасоль гарбанзо, является не только источником белка, но и универсальным ингредиентом. Поджарьте его, чтобы получить хрустящую закуску, смешайте с хумусом или добавьте в салаты, чтобы придать им текстуру и вкус.

Киноа

Киноа — полноценный белок, то есть содержит все девять незаменимых аминокислот. Он прост в приготовлении и имеет легкий ореховый вкус. Используйте киноа в качестве гарнира, добавляйте в салаты или приготовьте фаршированный перец.

Грибы

Фото: Freepik

Грибы называют растительным мясом из-за большого содержания в них белка. Грибы придадут вашим блюдам насыщенный оригинальный вкус. Например, шампиньоны можно приготовить на гриле и использовать в качестве котлеты для гамбургера, они имеют мясистую текстуру и невероятно сытны.

Текстурированный растительный белок

TVP — это продукт на основе сои, который при регидратации может имитировать текстуру мясного фарша. Это универсальный ингредиент, который можно использовать в чили, тако или соусах для пасты, чтобы создать сытную и богатую белком еду.

Орехи и семена

Фото: Pixabay

Орехи и семена, такие как миндаль, семена тыквы и семена чиа, не только богаты белком, но также содержат полезные жиры и массу других необходимых питательных веществ. Посыпьте ими салаты и наслаждайтесь ними в качестве полезного перекуса.

С помощью этих замечательных вегетарианских альтернатив вы сможете насладиться разнообразными вкусными блюдами, насыщая свой организм ценными питательными веществами. Проявите творческий подход в кулинарии и исследуйте мир растительных белков – и ваши вкусовые рецепторы и здоровье скажут вам спасибо.

Напомним, эти 6 белковых продуктов помогут вам разнообразить свое питание и получить максимум пользы.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту