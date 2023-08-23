Топ 3 средства для домашнего ухода, которые сохранят здоровье кожи — косметолог

Стресс, плохая экология, неправильное питание — все это оставляет отпечаток на нашем лице и ускоряет процесс старения. Косметолог с медицинским образованием Анна Круглик рассказала Фокусу о том, как правильно выбрать базовый домашний уход, чтобы иметь здоровую и сияющую кожу.

Ключ к здоровой коже — это ежедневный, но правильный уход за ней. Важно уделять всего 5-8 минут утром и вечером чтобы сохранить здоровье и красоту кожи. Специально для Фокуса косметолог Анна Круглик рассказала об основной базе средств, которые должны быть у каждой женщины.

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Очищающее средство

Фото: Pexels

"Очищать кожу важно 2 раза в день, но при условии мягкого, качественного очищения, иначе мы будем делать только хуже, нарушая здоровье кожи и ускоряя старение", — говорит косметолог.

Итак, вечером мы очищаем кожу от пыли, загрязнений, излишков кожного себума и макияжа, а утром — от продуктов распада жизнедеятельности кожи, которые образовались за ночь, во время ее обновления.

"Кстати, вы знали, что именно ночью и именно во время глубокого сна проходит наибольшее обновление и омоложение кожи? Потому что только в этот период вырабатывается коллаген молодости. Поэтому для здоровья и молодости кожи важно спать ночью", — отмечает Анна Круглик.

Тоник

Фото: Freepik

Тонизирование — это не просто водичка, как большинство считает, и в результате недооценивает важность ее использования.

"Тонизирование увлажняет и восстанавливает pH кожи после очищающего средства, а это опять же важно для её здоровья. Желательно, чтобы очищение и тонизирование, которые вы используете, были одного бренда", — советует косметолог.

Использование тоника завершает этап очищения кожи и готовит ее к нанесению других косметических средств. Важно знать, что тоник смывать не нужно, достаточно лишь подождать несколько минут, пока он полностью впитается. Часто можно услышать, что после тоника лицо липкое, это означает, что это средство не подходит к вашему типу кожи. После правильно подобранного тонизирования ощущение липкости на коже не возникает.

Защита кожи

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"Для защиты кожи нужно использовать солнцезащитный крем, но только при условии, что Индекс Ультрафиолета 3 и выше (это вы можете отслеживать ежедневно в метеододатке)", — отмечает Анна Круглик.

Косметолог отмечает, что в других случаях нужно просто использовать крем, подобранный по типу, состоянию кожи и сезонности. Например, летом стоит выбирать более легкие, увлажняющие текстуры, а зимой — более питательные.

"Если говорить об антивозрастном уходе, то есть 35+ уже добавляются активные, стимулирующие средства. Это сыворотки, концентраты, маски, средства для кожи вокруг глаз, шеи, декольте и энзимные пилинги", — говорит косметолог.

Для того, чтобы подобрать качественный уход, который подойдет именно вам для решения ваших проблем, стоит все же посетить косметолога, чтобы не тратить деньги на средства, которые не работают.

Домашний уход нужно подбирать в соответствии с возрастом, образом жизни и временем года. Не пренебрегайте качественным уходом, ведь он надолго может отсрочить процесс старения и сэкономить деньги, потраченные на дорогие салонные процедуры.

Напомним, гиалуроновая кислота поможет вашей коже сохранить молодость, ведь способствует удержанию коллагена, повышает влажность и обеспечивает эластичность.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту