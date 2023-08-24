Брат Кейт Миддлтон показал забавное видео со своими собаками, попавшими под сильный ветер

ГДе именно отдыхают Джеймс и его жена, он не уточнял, однако их любимые собаки – с ними.

Младший брат принцессы Уэльской, 36-летний Джеймс Миддлтон, и его беременная жена Ализе Тевене решили в полной мере насладиться отдыхом вместе, прежде чем родится их первенец. Будущий отец поделился впечатлениями о своем "летнем отдыхе" с любимыми собаками пары, опубликовав забавное видео на странице James & Ella в Instagram.

В кадре– три собаки Джеймса запечатлены на склоне холма во время сильного ветра. Вдали видны горы, но на пути к ним животные решили переждать ветер.

"Они сказали: "Отдых". Они сказали: "Будет весело"", – подписал видео Джеймс.

Где именно Миддлтоны проводят летние каникулы, но ранее пара останавливалась в эксклюзивном поместье Глен Аффрик в Шотландском Хайленде, которое принадлежит отцу зятя Джеймса, Джеймсу Мэтьюзу.

Брат Кейт — владелец собак по кличке Зулу, Инка, Луна, Мейбл, Нала и Исла. Его любимая собака Элла, скончалась в январе, и он тяжело переживает смерть животного которое вытащило его из глубокой депрессии.

Джеймс и французский финансовый аналитик Ализе поженились 11 сентября 2021 года в Борм-ле-Мимоза (Франция). Невеста надела свадебное платье в стиле Бардо 1980-х годов, принадлежавшее ее свекрови Кэрол. На торжестве присутствовали родители и обе сестры Джеймса с мужьями и детьми. В роли цветочниц на свадьбе выступили любимые собаки пары Элла и Мэйбл.

В июле Ализе и Джеймс сообщили о том, что ждут рождения своего первого ребенка. В объявлении о беременности были упомянуты собаки, в том числе и покойная Элла.

"Мы очень взволнованы… ну, возможно, Мейбл. Это было очень трудное начало года после потери моей любимой Эллы, однако мы закончим год с самым драгоценным маленьким прибавлением в нашей растущей семье", — написал Джеймс в блоге.

Ребенок станет седьмым внуком Кэрол и Майкла Миддлтонов. Они уже являются бабушкой и дедушкой детей принца Уильяма и их дочери Кейт, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, а также детей второй дочери, Пиппы, и ее мужа Джеймса Мэтьюза, Артура, Грейс и Роуз.

Ранее Фокус писал, как Джеймс Миддлтон относится к своей старшей сестре Кэтрин.