Топ-7 продуктов, которые помогут уменьшить стресс и справиться с тревогой

Тревогу можно назвать естественной реакцией организма на стресс. Но есть определенные продукты, которые помогут уменьшить его.

В последнее время мы часто переживаем моменты стресса, беспокойства и тревоги. Хотя в борьбе со стрессом и тревогой важно своевременное обращение за профессиональной помощью, позитивные изменения в рационе также могут сыграть ключевую роль в успокоении нервов. Некоторые продукты содержат питательные вещества, которые способствуют снижению уровня тревожности. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet Psychiatry, в 2017 году, примерно 197,3 миллиона человек в Индии страдали психическими заболеваниями. Из них 45,7 миллиона человек страдали депрессивными заболеваниями, а 44,9 миллиона страдали тревожными расстройствами. "Регулярные физические упражнения, методы релаксации (например, глубокое дыхание, медитация), сбалансированная диета и достаточный сон — все это может оказать положительное влияние на уровень тревоги", — заявила доктор, психолог Нирджа Аггарвал.

Лосось

Фото: Getty Images

Лосось богат жирными омега-3 кислотами, которые известны своей способностью повышать настроение и уменьшать воспаление. Эти жирные кислоты могут помочь регулировать нейротрансмиттеры в мозге, способствуя более сбалансированному настроению.

Черника

Фото: Pixabay

Черника богата антиоксидантами, особенно флавоноидами, улучшающими когнитивные функции и уменьшающими симптомы тревоги. Они также помогают в борьбе с окислительным стрессом, который может быть причиной беспокойства.

Йогурт

Фото: Freepik

Йогурт является отличным источником пробиотиков — полезных бактерий, поддерживающих здоровье кишечника. Новые исследования показывают тесную связь между здоровьем кишечника и психическим благополучием. Здоровый кишечник может положительно повлиять на функцию мозга и помогать справляться с тревогой.

Овсянка

Фото: Pixabay

Овсянка — это сложный углевод, который помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Когда уровень сахара в крови стабилен, он предотвращает резкие скачки и сбои энергии, которые вызівают чувство беспокойства и раздражительности.

Темная листовая зелень

Фото: Freepik

Листовая зелень, такая как шпинат, капуста и мангольд, богата магнием — минералом, помогающим регулировать гормоны стресса и способствует расслаблению. Она также содержит фолиевую кислоту, которая играет роль в выработке серотонина — нейромедиатора, влияющего на настроение.

Индейка

Фото: Freepik

Индейка содержит триптофан, аминокислоту, которая служит предшественником серотонина. Серотонин часто называют нейромедиатором хорошего самочувствия, и его сбалансированный уровень может способствовать более спокойному настроению.

Ромашковый чай

Фото: Getty Images

Несмотря на то, что ромашковый чай не является продуктом питания, согласно исследованиям, его стоит упомянуть из-за его потенциального успокаивающего эффекта. Он содержит соединения, которые могут связываться с рецепторами головного мозга, помогая уменьшить беспокойство и способствовать расслаблению.

Включение этих продуктов, снижающих тревожность, в свой рацион может стать простым и естественным способом поддержать психическое благополучие. Хотя они и не заменят профессиональное лечение, но могут дополнить ваши усилия по борьбе с тревогой.

Помните, что организм каждого человека уникален, поэтому рекомендуется поэкспериментировать и найти продукты, которые лучше всего подходят именно вам.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.