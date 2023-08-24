Как легко похудеть: 6 неожиданных способов сжечь больше калорий

Вам не обязательно идти в спортзал, чтобы сжигать калории. Имейте в виду, что любые повседневные занятия могут сжечь не меньше калорий, чем часовая тренировка в зале.

Например, вы знали, что сжигаете калории даже во время сна? Примерно до 400 калорий, в зависимости от того, как часто вы ворочаетесь в постели. Вот подборка самых неожиданных повседневных занятий, позволяющих сжигать калории, однако имейте в виду, что точное количество калорий, которые вы сжигаете во время этих занятиях, будет зависеть от вашего роста, веса и энтузиазма во время выполнения задания. Об этом пишет Realbuzz.

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Садоводство

Фото: freepik

Вы будете удивлены, но трехчасовая работа в саду эквивалентна часу сумасшедшей тренировки в тренажерном зале. По данным исследователей, садовники, которые тратят 5 часов в неделю на садовые работы: стрижку газона, прополку, стрижку живой изгороди и посадку петуний, могут сжигать до 19 000 калорий в год. Это равняется примерно от 150 до 400 калорий в час, а также куча свежего воздуха. Поэтому скорее надевайте садовые перчатки и вперед!

Выгул Собаки

Фото: Pexels

Регулярная прогулка с друзьями нашими меньшими — верный путь к сжиганию калорий. Конечно, все зависит от того, как далеко и как быстро вы идете, но если вы любите отправиться в сельскую местность на час или около того, вы получите прекрасную кардио-тренировку и сожжете около 200 калорий. И опять же, весь этот свежий воздух и общение, просто полезны для души и настроения.

Домашние Дела

Фото: Getty

Уборка дома — еще один потрясающий способ поддерживать гибкость и физическую форму. Подумайте обо всех изгибах и растягиваниях, которые вам нужно сделать, чтобы помыть полы, пропылесосить ковры, отполировать мебель и вытереть пыль с рамок для картин. Если вы добавите сюда стирку и глажку, это станет отличной тренировкой для верхней и нижней части тела. И чем больше усилий вы приложите к этой рутинной работе, тем больше калорий вы сожжете.

Полезный совет: при чистке поверхностей используйте воск, а не полироль, чтобы тереть ее приходилось более энергично. Еще одна хорошая идея — оставлять чистящие средства внизу, чтобы вам приходилось постоянно бегать вверх и вниз по лестнице, каждый раз, когда вам понадобится еще какой-то предмет. Если вы действительно приложите к этому усилия, то сможете сжечь более 300 калорий.

Мойка

Фото: Freepik

Вы можете серьезно сократить потребление калорий, помыв машину. Если вы убедитесь, что выполняете свою работу должным образом, убирая как внутри, так и снаружи, это, вероятно, займет не менее двух часов, а это составит около 500 калорий, в зависимости от того, насколько энергично вы это делаете. Кроме того, вы можете бросить вызов себе и продлить время, проведенное за мойкой, натирая любимую машину воском.

Покупка

Фото: Getty Images

Любой, кто заходил в магазины на Рождество или во время распродаж, сильно жаловался на боль в ступнях и ногах после целого дня блуждания по магазинам, и на это были веские причины. Отправляясь за покупками по магазинам, вы за день можете находить не один десяток тысяч шагов. В следующий раз, когда пойдете за покупками, включите шагомер и посмотрите, сколько шагов вы пройдете. И не забывайте, что длительное хождение с растущим количеством сумок увеличит количество калорий, которые вы можете сжечь.

Просмотр телевизора

Фото: Pixabay

Это может выглядеть не правдиво, но даже когда вы расслабляетесь и отдыхаете, вы сжигаете калории. Час, проведенный перед телевизором за просмотром любимой телепередачи, может составлять около 60-70 калорий. Конечно, если вы смотрите спорт и это особенно напряженный матч, эмоциональные прыжки вверх и вниз будут прекрасным подспорьем не так для ваших нервов, конечно, но для тренировки сердечно-сосудистой системы точно.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту