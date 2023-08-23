Диетологи рассказали, сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть

Часто люди, в надежде похудеть, пропускают определенные приемы пищи, например, завтрак или ужин. Но диетологи подчеркивают, что такая тактика может иметь неприятные последствия.

Related video

"Питание имеет решающее значение даже при попытке похудеть, поскольку для правильного функционирования организму требуется постоянное поступление питательных веществ", — говорит Беата Ридигер, зарегистрированный диетолог. "Лишение себя еды или резкое сокращение калорий может привести к дефициту питательных веществ, потере мышечной массы и замедлению метаболизма, что препятствует достижению долгосрочных целей по снижению веса". Но как часто нужно есть? Эксперты утверждают, что универсальной магической цифры не существует. Тем не менее, они могут объяснить, как определить количество приемов пищи в день для вас, чтобы похудеть. Об этом пишет Yahoo! Life.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Регулярное питание важно

Фото: Freepik

"Если вы едите слишком мало, вы на самом деле снижаете скорость метаболизма и сжигаете меньше калорий каждую минуту каждого дня, что затрудняет потерю веса", — говорит доктор Джозефин Коннолли-Шоонен.

Доктор Коннолли-Шоонен объясняет, что организм считает недостаток калорий стрессором и переходит в режим выживания, "становясь более эффективной машиной".

"Люди могут воспринимать это как плато, когда, несмотря на диету и физические упражнения, потеря веса замедляется или прекращается", — говорит доктор Коннолли-Шоонен. "Чтобы избежать этого, вам нужно найти количество калорий, наиболее подходящее для похудения, но не допускающее замедления потери веса".

Сколько раз нужно есть в день, чтобы похудеть?

Фото: Freepik

Это зависит от различных факторов. "Рекомендации о том, сколько раз вам следует есть в течение дня, очень индивидуальны", — говорит дипломированный диетолог Бет Червони.

Червони и другие эксперты по диете и питанию поделились советами, как определить оптимальное количество ежедневных приемов пищи для вашего организма и образа жизни.

Возраст и уровень активности

Фото: The Conversation

Доктор Коннолли-Шунен говорит, что молодым людям, особенно спортсменам, вероятно, придется есть четыре-шесть раз в день. Однако эти цифры могут меняться с возрастом, особенно если образ жизни человека становится более сидячим.

"С возрастом мы становимся более устойчивыми к инсулину, особенно если мы малоподвижны, и тогда лучше есть реже — три или самое большее четыре раза в день", — говорит доктор Коннолли-Шоонен. "Это важно, поскольку после еды требуется больше времени, чтобы снизить уровень сахара и жиров в крови".

Время имеет значение

Фото: Getty

Количество часов, которые вы проводите бодрствуя, будет влиять на количество приемов пищи.

"Рекомендуется не делать перерывов между приемами пищи и перекусами более четырех часов", — говорит Червони. "Слишком долгие перерывы между приемами пищи могут привести к чрезмерному голоду, из-за чего вы будете есть слишком быстро, слишком много или делать нездоровый выбор в еде".

Образ жизни

Вы постоянно в пути и у вас нет времени пообедать? Возможно, вам придется есть чаще, но меньшими порциями.

"Для тех, у кого, как правило, нет времени на еду в течение дня, нужно сосредоточиться на небольших приемах пищи. К примеру, шестиразовое питание в данном случае может способствовать снижению веса", — говорит Джулиана Тамайо, клинический диетолог из Вашингтона.

Тамайо советует выбирать, например, протеиновый коктейль с ягодами на завтрак и хумусом и кусочками лаваша на перекус.

Слушайте свою интуицию

Фото: Freepik

Вы не должны быть привязаны к определенному количеству приемов пищи, даже если пытаетесь похудеть.

"Ключевая часть похудения — это всегда прислушиваться к сигналам голода и уважать их, но также помнить об уровне сытости", — говорит Тамайо.

Ридигер соглашается, говоря: "Частота приема пищи в день может варьироваться в зависимости от личных предпочтений и образа жизни. Некоторые добиваются успеха, используя три основных приема пищи и два перекуса, в то время как другие предпочитают более частые приемы пищи небольшими порциями. Очень важно найти график, который подходит лично вам, закрывает ваши потребности и помогает поддерживать дефицит калорий для снижения веса".

Проконсультируйтесь с диетологом

Увы, точной цифры, сколько раз в день нужно есть не существует, так как это очень индивидуально, но есть способ получить более персонализированный совет.

"Работа с диетологом позволит вам определить, как часто вам нужно есть, а также какие типы продуктов употреблять, чтобы помочь вам удовлетворить все ваши потребности в калориях, чтобы вы могли питать свое тело и дольше оставаться сытыми", — говорит Червони.

Червони добавляет, что потеря веса может показаться сложной, особенно из-за неправильных представлений о том, как это сделать.

"Похудеть гораздо сложнее, чем просто "меньше есть и больше двигаться", — говорит Червони. "Общее ограничение калорий и увеличение физической активности не обязательно позволят вам достичь целей по снижению веса здоровым образом и достичь долгосрочных результатов".

Напомним, диетологи рассказали, является ли голодание самым быстрым способом похудеть

Ранее Фокус писал о том, как ранний ужин до 19:00 поможет улучшить работу сердца, качество сна и в целом восстановить здоровье.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту