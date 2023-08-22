Диетологи рассказали, является ли голодание самым быстрым способом похудеть
Многие, в надежде быстро похудеть, идут на радикальные методы, среди которых и голодание. Как просто, кажется, начни есть меньше – и сразу похудеешь. Но нет, у данного метода есть масса подводных камней.
Пытаясь сбросить вес, нужно рассматривать подход, который является более устойчивым, и может стать вашим образом жизни, а не краткосрочным решением. Не стоит делать вещи, которые являются чрезвычайно радикальными и в долгосрочной перспективе принесут больше вреда, чем пользы для вашего здоровья, говорит Бхакти Самант, главный диетолог, больницы Кокилабен Дхирубхай Амбани, Мумбаи. Об этом пишет The Indian Express.
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Когда дело доходит до похудения, очень распространено мнение, что голодание — это самый быстрый и легкий способ сбросить лишние килограммы. Разве каждый из нас не пропускал несколько приемов пищи в надежде сбросить пару лишних кило перед семейным праздником или важным мероприятием, чтобы влезть в любимое платье? В какой-то степени это работает. Мы видим немедленные результаты из-за временного дефицита калорий. Фундаментальная наука о потере веса основана на разнице между потребленными и затраченными калориями. Таким образом, во время голодания, когда потребление калорий резко снижается, вес тоже имеет тенденцию к снижению.
Долго ли сохраняется результат?
Мы часто сталкивались со случаями, когда люди в конечном итоге набирали весь вес и даже больше, чем обычно, после того, как прекращали голодание, поскольку их аппетит возвращался к исходному уровню. Похудение, в результате отказа от еды в течение определенного периода времени означает, что люди склонны переедать. Это связано с тем, что человек не в состоянии поддерживать дефицит калорий с помощью сбалансированного и контролируемого по порциям питания наряду с достаточным количеством физической нагрузки.
Многие игнорируют тот факт, что голодание может дать вам первый результат в похудении, но затем вы должны придерживаться определенных правил, чтобы закрепить его и сделать устойчивым. Это означает, что вы должны заниматься спортом, планировать свое питание и достаточно спать. Это абсолютно нормально, и лишь дело привычки научиться питаться правильно и не лениться заниматься спортом, однако при малейшем расслаблении из-за отсутствия силы воли и надлежащих знаний, вы каждый раз сходите с дистанции.
Последствия голодания для здоровья
Еще одна ошибка, которую люди совершают во время внезапных приступов голодания, заключается в том, что такие беспорядочные и экстремальные привычки замедляют обмен веществ в организме или скорость, с которой происходит расход энергии. Он может снизиться на целых 20%, а затем ваш организм оптимизирует свое функционирование и отдает приоритет только основным функциям, таким как перекачка крови и дыхание. Поскольку эти действия необходимы для выживания, ваш организм просто становится более эффективным и сжигает меньше калорий, чем при адекватном питании. В результате, вы будете чувствовать себя скорее уставшим, чем здоровым.
Имеет ли значение еда во время голодания
Также люди не выбирают правильные продукты во время голодания. Тот факт, что человек пропускает один или два приема пищи, не означает, что он может позволить себе есть высококалорийную пищу в остальное время, поскольку это снова нарушает общий дефицит калорий.
Одна из практик голодания — при условии, что она выполняется в течение длительного времени — которая действительно может работать для людей, желающих похудеть, — это соблюдение "ограниченного питания". Эта дисциплина предполагает потребление большей части калорий в течение первых шести-десяти часов дня, что, в свою очередь, приводит к стабильному уровню сахара в крови и улучшению обмена веществ. И хотя существует множество исследований интервального голодания, большинство из них наблюдали за испытуемыми в течение нескольких месяцев. Никто не следил за людьми, которые практиковали это более года, чтобы установить долгосрочные преимущества.
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