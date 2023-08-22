Диетологи рассказали, является ли голодание самым быстрым способом похудеть

Многие, в надежде быстро похудеть, идут на радикальные методы, среди которых и голодание. Как просто, кажется, начни есть меньше – и сразу похудеешь. Но нет, у данного метода есть масса подводных камней.

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Пытаясь сбросить вес, нужно рассматривать подход, который является более устойчивым, и может стать вашим образом жизни, а не краткосрочным решением. Не стоит делать вещи, которые являются чрезвычайно радикальными и в долгосрочной перспективе принесут больше вреда, чем пользы для вашего здоровья, говорит Бхакти Самант, главный диетолог, больницы Кокилабен Дхирубхай Амбани, Мумбаи. Об этом пишет The Indian Express.

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Когда дело доходит до похудения, очень распространено мнение, что голодание — это самый быстрый и легкий способ сбросить лишние килограммы. Разве каждый из нас не пропускал несколько приемов пищи в надежде сбросить пару лишних кило перед семейным праздником или важным мероприятием, чтобы влезть в любимое платье? В какой-то степени это работает. Мы видим немедленные результаты из-за временного дефицита калорий. Фундаментальная наука о потере веса основана на разнице между потребленными и затраченными калориями. Таким образом, во время голодания, когда потребление калорий резко снижается, вес тоже имеет тенденцию к снижению.

Долго ли сохраняется результат?

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Мы часто сталкивались со случаями, когда люди в конечном итоге набирали весь вес и даже больше, чем обычно, после того, как прекращали голодание, поскольку их аппетит возвращался к исходному уровню. Похудение, в результате отказа от еды в течение определенного периода времени означает, что люди склонны переедать. Это связано с тем, что человек не в состоянии поддерживать дефицит калорий с помощью сбалансированного и контролируемого по порциям питания наряду с достаточным количеством физической нагрузки.

Многие игнорируют тот факт, что голодание может дать вам первый результат в похудении, но затем вы должны придерживаться определенных правил, чтобы закрепить его и сделать устойчивым. Это означает, что вы должны заниматься спортом, планировать свое питание и достаточно спать. Это абсолютно нормально, и лишь дело привычки научиться питаться правильно и не лениться заниматься спортом, однако при малейшем расслаблении из-за отсутствия силы воли и надлежащих знаний, вы каждый раз сходите с дистанции.

Последствия голодания для здоровья

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Еще одна ошибка, которую люди совершают во время внезапных приступов голодания, заключается в том, что такие беспорядочные и экстремальные привычки замедляют обмен веществ в организме или скорость, с которой происходит расход энергии. Он может снизиться на целых 20%, а затем ваш организм оптимизирует свое функционирование и отдает приоритет только основным функциям, таким как перекачка крови и дыхание. Поскольку эти действия необходимы для выживания, ваш организм просто становится более эффективным и сжигает меньше калорий, чем при адекватном питании. В результате, вы будете чувствовать себя скорее уставшим, чем здоровым.

Имеет ли значение еда во время голодания

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Также люди не выбирают правильные продукты во время голодания. Тот факт, что человек пропускает один или два приема пищи, не означает, что он может позволить себе есть высококалорийную пищу в остальное время, поскольку это снова нарушает общий дефицит калорий.

Одна из практик голодания — при условии, что она выполняется в течение длительного времени — которая действительно может работать для людей, желающих похудеть, — это соблюдение "ограниченного питания". Эта дисциплина предполагает потребление большей части калорий в течение первых шести-десяти часов дня, что, в свою очередь, приводит к стабильному уровню сахара в крови и улучшению обмена веществ. И хотя существует множество исследований интервального голодания, большинство из них наблюдали за испытуемыми в течение нескольких месяцев. Никто не следил за людьми, которые практиковали это более года, чтобы установить долгосрочные преимущества.

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