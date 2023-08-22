Дієтологи розповіли, чи є голодування найшвидшим способом схуднути

Багато хто, сподіваючись швидко схуднути, йде на радикальні методи, серед яких і голодування. Як просто, здається, почни їсти менше — і відразу схуднеш. Але ні, у цього методу є маса підводних каменів.

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Намагаючись скинути вагу, потрібно розглядати підхід, який є більш стійким, і може стати вашим способом життя, а не короткостроковим рішенням. Не варто робити речі, які є надзвичайно радикальними і в довгостроковій перспективі принесуть більше шкоди, аніж користі для вашого здоров'я, каже Бхакті Самант, головний дієтолог, лікарні Кокілабен Дхірубхай Амбані, Мумбаї. Про це пише The Indian Express.

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Коли справа доходить до схуднення, дуже поширена думка, що голодування — це найшвидший і найлегший спосіб скинути зайві кілограми. Хіба кожен з нас не пропускав кілька прийомів їжі в надії скинути кілька зайвих кіло перед сімейним святом або важливим заходом, щоб влізти в улюблену сукню? Певною мірою це працює. Ми бачимо негайні результати через тимчасовий дефіцит калорій. Фундаментальна наука про втрату ваги ґрунтується на різниці між спожитими і витраченими калоріями. Таким чином, під час голодування, коли споживання калорій різко знижується, вага теж має тенденцію до зниження.

Чи довго зберігається результат?

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Ми часто стикалися з випадками, коли люди в кінцевому підсумку набирали всю вагу і навіть більше, ніж зазвичай, після того, як припиняли голодування, оскільки їхній апетит повертався до вихідного рівня. Схуднення внаслідок відмови від їжі протягом певного періоду часу означає, що люди схильні переїдати. Це пов'язано з тим, що людина не в змозі підтримувати дефіцит калорій за допомогою збалансованого і контрольованого за порціями харчування поряд із достатньою кількістю фізичного навантаження.

Багато хто ігнорує той факт, що голодування може дати вам перший результат у схудненні, але потім ви маєте дотримуватися певних правил, щоб закріпити його і зробити стійким. Це означає, що ви маєте займатися спортом, планувати своє харчування і достатньо спати. Це абсолютно нормально, і лише справа звички навчитися харчуватися правильно й не лінуватися займатися спортом, однак за найменшого розслаблення через відсутність сили волі та належних знань, ви щоразу сходите з дистанції.

Наслідки голодування для здоров'я

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Ще одна помилка, якої люди припускаються під час раптових нападів голодування, полягає в тому, що такі безладні й екстремальні звички сповільнюють обмін речовин в організмі, або швидкість, з якою відбувається витрата енергії. Він може знизитися аж на 20%, а потім ваш організм оптимізує своє функціонування і віддає пріоритет тільки основним функціям, таким як перекачування крові та дихання. Оскільки ці дії необхідні для виживання, ваш організм просто стає ефективнішим і спалює менше калорій, ніж за адекватного харчування. У результаті, ви почуватиметеся радше втомленим, ніж здоровим.

Чи має значення їжа під час голодування

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Також люди не вибирають правильні продукти під час голодування. Той факт, що людина пропускає один або два прийоми їжі, не означає, що вона може дозволити собі їсти висококалорійну їжу в інший час, оскільки це знову порушує загальний дефіцит калорій.

Одна з практик голодування — за умови, що її виконують протягом тривалого часу, — яка справді може працювати для людей, що бажають схуднути, — це дотримання "обмеженого харчування". Ця дисципліна передбачає споживання більшої частини калорій протягом перших шести-десяти годин дня, що, своєю чергою, призводить до стабільного рівня цукру в крові та поліпшення обміну речовин. І хоча існує безліч досліджень інтервального голодування, більшість із них спостерігали за піддослідними протягом кількох місяців. Ніхто не стежив за людьми, які практикували це понад рік, щоб встановити довгострокові переваги.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця