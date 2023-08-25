"Зона изменилась": создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl представили новый трейлер игры

Предположительно, релиз игры состоится в первом квартале 2024 года.

Несмотря на то, что релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ("Сердце Чернобыля"), который предполагался в 2023 году, перенесли на 2024-ый, ее разработчик, украинская компания GSC Game World, представила новый официальный трейлер шутера на своем канале YouTube.

"Оглянись вокруг! На первый взгляд, это та же самая старая Зона… Застывшая во времени и постоянно трансформирующаяся, готовая нанести удар в непредвиденный момент. Но не позволяй ей обмануть тебя: она изменилась с тех пор, как ты был здесь в последний раз. И чтобы сталкер смог выжить, она потребует того же!", – говорится в подписи к видео.

Разработчики заявили, что игра будет выпущена для ПК и Xbox Series X|S в первом квартале 2024 года.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl впервые представили в 2018 году, и его выход несколько раз откладывался по разным причинам, в том числе из-за проблем с разработкой из-за продолжающейся войны между Украиной и Россией. GSC Game World пришлось покинуть Украину, но теперь, скорее всего, работа над продолжением кипит.

Как и в предыдущих частях серии, действие происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, куда авантюристы-"сталкеры" проникают в поисках фантастических артефактов, но сталкиваются с мутантами, аномалиями и другими опасностями. Планируется, что игра будет сочетать в себе элементы жанров шутера от первого лица, survival horror и immersive sim, а также предлагать для исследования обширный открытый мир.

Она имеет возрастные ограничения и не рекомендуется игрокам моложе 17 лет.

В марте российский фанат игры "S.T.A.L.K.E.R." начал шантажировать украинских разработчиков из компании GSC Game World из-за отсутствия в игре русской локализации. Он обещал выложить в сеть не менее 30 гигабайт неких посвященных игре материалов.

Позже шантажисты заявили, что украинская студия якобы "ненавидит русскоязычное население", а все материалы им передал разработчик, который не согласен с политикой GSC Game World.

В свою очередь студия GSC Game World ответила на угрозы публикации секретных данных о "S.T.A.L.K.E.R. 2", заявив, что принципиальная позиция команды создателей игры, которая заключается в поддержке Украины, неизменимая. Разработчики также призвали фанатов игры не просматривать материалы по "S.T.A.L.K.E.R. 2", если из действительно опубликуют в Сети, а также не распространять их самостоятельно, поскольку это может негативно сказаться на восприятии финальной версии игры.

Ранее Фокус писал, что S.T.A.L.K.E.R. выпустят в форме настольной игры.