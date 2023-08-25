"Украинцы победят": Шон Пенн представил трейлер фильма об Украине (видео)

Оскароносный американский режиссер пообщался с украинским президентом, военными и гражданскими людьми.

В сети появился первый полный трейлер документального фильма оскароносного актера и режиссера Шона Пенна об Украине. Картина получила название "Суперсила" и была впервые представлена на 73-м Берлинском кинофестивале в феврале 2023 года.

Бывший муж Мадонны неоднократно приезжал в Украину, даже до полномасштабного российского вторжения. А во время большой войны привез Владимиру Зеленскому свою статуэтку "Оскара", которая будет оставаться здесь до победы Украины.

В фильме, который будет доступен для широкой аудитории с 18 сентября 2023 года, показаны события Евромайдана 2013-2014 годов, разговоры с украинским президентом и военными, кадры большой войны и ее последствий.

"Украинцы победят в этом. Вопрос лишь, какой ценой", — отметил американский режиссер, который прятался в укрытии президента во время одной из воздушных тревог.

А Владимир Зеленский сказал в разговоре с Пенном, что готов победить, и отметил, что "мы — просто обычные люди, которые хотят жить в своей стране".

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"Суперсила"

Посмотреть картину можно будет на платформе Paramount+.

Шон Пенн активно поддерживает Украину в ее борьбе за независимость. А благотворительная организация актера "CORE" помогает украинцам.

Напомним, Шон Пенн подогревает слухи о романе с украинской актрисой Ольгой Коротяевой.

Также Фокус писал о премьере фильма "Суперсила" на Берлинале-2023.