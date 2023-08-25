Трамп вернулся в соцсеть Х, опубликовав фото из тюрьмы: Интернет взорвался мемами

Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, который имеет магшот – официальное фото, сделанное после ареста.

45-ый президент США Дональд Трамп вернулся в соцсеть X, ранее известную как Twitter, и его появление там уже вызвало шквал насмешек. Причиной всему – фото, которое разместил политик.

Снимок, где Трамп изображен с суровым лицом, был сделан после его ареста в рамках уголовного дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Экс-глава Белого дома сдался полиции в тюрьме Атланты, откуда вышел уже через 20 минут после внесения залога $200 тысяч. Трамп стал первым среди всех президентов США, бывших и действующих, которому предъявили обвинения по уголовному делу и первым, кто позировал для магшота. Так называется официальное фото в полиции.

"Вмешательство в выборы. Никогда не сдавайся!" – подписал снимок Трамп и дополнил его ссылкой на свой предвыборный сайт. К слову, это первый твит Трампа после того, как его аккаунт был заблокирован в январе 2021 года в связи со штурмом Капитолия. Илон Маск, купив Twitter, разблокировал его в ноябре 2022 года.

Дональд Трамп – первый президент США, у которого есть магшот Фото: Donald J. Trump/Х

Изображение уже разлетелось по сети и стало основой для мемов, которые буквально заполонили Интернет с хештегами #TrumpMugshot и #OrangeIsTheNewOrange. Сторонники Трампа защищают его с помощью хештега #MyPresident.

Мемы варьировались от беззаботного юмора до политической сатиры. Некоторые пользователи X высмеивали фирменную прическу Трампа, а другие рассуждали о его потенциальном "тюремном гардеробе".

Instagram и TikTok также не отставали: пользователи наводнили эти платформы короткими видеороликами и мемами на основе изображений.

Фото: соцсеть Х

В одном широко распространенном меме лицо Трампа было наложено на различные известные сцены из фильмов, где персонажи оказываются за решеткой.

Трамп вошел в историю, став первым бывшим президентом, который позировал для фотографии после ареста за попытку отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии. В этом году его арестовали уже в четвертый раз, и власти тюрьмы округа Фултон взяли у него отпечатки пальцев. В отличие от трех предыдущих арестов, в этот раз его сфотографировали.

Рост и вес Трампа были записаны, и в рамках процесса ареста ему был присвоен идентификационный номер заключенного: P01135809.

Накануне своей сдачи Трамп раскритиковал окружного прокурора Джорджии Фани Уиллис как "радикального левого окружного прокурора с низким уровнем жизни". Его сдача произошла через несколько часов после того, как Уиллис потребовала, чтобы политик предстал перед судом в Джорджии 23 октября, а его бывший глава администрации Марк Медоуз сдался полицейским.

Фани Уиллис тоже стала героиней мемов

Офис шерифа округа Фултон опубликовал фотографии нескольких других союзников и "соучастников заговора", которые попали в тюрьму Джорджии на этой неделе. Их обвиняют в присоединении к "заговору", возглавляемому Трампом, с целью незаконного изменения результатов выборов.

Ранее Фокус писал, как изменится поддержка Украины в случае избрания Трампа президентом США.