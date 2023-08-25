Враги иммунитета: 8 продуктов, которые могут ослабить ваше здоровье

Крепкий иммунитет – это гарантированная защита организма от различных болезней и возможность прожить долгую жизнь. Еда играет важнейшую роль в формировании иммунитета, так как существуют определенные продукты, способные ослабить защиту вашего организма.

Мы привыкли есть то, что нам хочется в моменте и редко выбираем здоровую и полезную пищу. В следующий раз, когда будете добавлять сахар в чай или кофе, наливать себе энную чашку кофе и есть бургер задумайтесь о том, что вам важнее, здоровье или удовлетворение гастрономических желаний. Согласно исследованию, опубликованному Национальной медицинской библиотекой, сахар ослабляет иммунную систему, поскольку лейкоциты не способны уничтожать вредные бактерии или вирусы. И это только сахар. Об этом пишет Health Shots.

Доктор Паван Кумар Гоял, старший консультант отдела внутренних болезней больницы Фортис, Салимар Баг, Нью-Дели, рассказал о сахаре, алкоголе и других вредных продуктах, которые каждый день оказывают негативное влияние на ваше здоровье иммунитет.

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Если вы хотите сохранить крепкое здоровье, крайне важно иметь сильную иммунную систему. Доктор Гоял говорит, что это помогает нам защититься от инфекций, вызванных бактериями, паразитами и вирусами. Здоровая иммунная система необходима для борьбы с различными заболеваниями. Чрезмерное потребление определенных продуктов может замедлить работу иммунной системы. Эти 8 продуктов убивают ваш иммунитет.

Сахар

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Давно доказано, что чрезмерное потребление сахара замедляет действие лейкоцитов в борьбе с бактериями и вирусами, что ухудшает работу иммунной системы, говорит эксперт.

Обработанные продукты

Обработанные продукты содержат большое количество натрия, вредных жиров и искусственных консервантов и добавок, которые приводят к хроническому воспалению и ослабляют иммунитет.

Алкоголь

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Если вы каждый вечер после работы тянетесь за стаканом алкоголя, нужно с этим бороться, так как чрезмерное употребление алкоголя подавляет иммунную функцию, что приводит к инфекциям. "Это снижает способность вашего организма бороться с инфекциями", — говорит доктор Гоял.

Жареные блюда

На иммунную функцию может повлиять также чрезмерное употребление жареной пищи, так как это приводит к окислительному стрессу и хроническому воспалению в организме.

Трансжиры

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Фастфуд, магазинная выпечка содержат большое количество трансжиров, которые оказывают негативное влияние на здоровье и в частости ослабляют иммунную систему. Так происходит из-за того, что фосфолипиды – важное сырье для синтеза регуляторных молекул иммунной системы, а наличие трансжиров нарушает этот процесс.

Продукты с большим количеством соли

Продукты с высоким содержанием натрия способны повысить кровяное давление и ослабить иммунную систему.

Каши быстрого приготовления

Овсянка быстрого приготовления, различные хлопья имеют низкую питательную ценность и минимальное содержание клетчатки, сто приводит к дисбалансу кишечного микробиома, от которого зависит и сильный иммунитет. Не зря говорят, что здоровье начинается в кишечнике.

Чрезмерное употребление кофе

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В норме вы можете употреблять до 3-4 чашек кофе в день. Если же вы привыкли пить больше кофе, то это может оказать пагубное воздействие на ваш сон. Проблемы с засыпанием, бессонница нарушают работу организма, особенно выработку гормонов, что, в свою очередь влияет на иммунную систему.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту