Странные танцы и новый друг с криминальным прошлым: Бритни Спирс продолжает пугать фанатов

Артистка находится в процессе развода с Сэмом Асгари после 14 месяцев брака и, похоже, тяжело переживает происходящее, хоть и старается скрыть это под дикими танцами.

41-летняя американская певица Бритни Спирс после расставания с Сэмом Асгари продолжает вызывать у поклонников тревогу после того, как от нее отвернулся один из самых близких людей, сдерживавших ее нрав. Артистка поделилась новым видео танцев в соцсети, которые все больше напоминают крик о помощи, чем что-то, хоть отдаленно похожее на хореографию.

В кадре Спирс сначала танцует босиком в красном бра и такого же цвета плавках, а затем на ней – светло-голубой бюстгальтер, поверх которого надет черный кружевной бралет. Образ завершают черные сапоги.

Бритни включила музыку на полную громкость и, смотря в камеру, танцует, причем ее движения традиционно хаотичны.

Ранее стало известно, что Спирс все чаще замечают в компании мужчины, который раньше работал в ее доме. Речь идет от 37-летнем Поле Ричарде Солизе, имеющем судимость за незаконное хранение оружия, пишет Page Six со ссылкой на свои источники.

Солиз и Спирс впервые пересеклись "около года назад", сообщил источник, отметив, что мужчина был нанят для работы в ее калифорнийском особняке в Таузенд-Оукс, чтобы "чистить туалеты, мыть полы и собирать мусор".

Позже его уволили, однако Бритни решила проводить с ним время, совершенно не пытаясь скрывать их предполагаемую дружбу.

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По словам инсайдера, при найме на работу команда певицы не проверила данные Солиза, у которого – немало проблем с законом. Так, в декабре прошлого года он был осужден за хранение огнестрельного оружия, а в 2016 году его признали виновным в вождении без прав. В его арсенале также – нарушение общественного порядка в апреле 2014 года. Тогда Солис заключил сделку о признании вины, чтобы снять обвинение в создании угрозы для детей.

В последние месяцы Спирс находилась в изоляции от друзей и семьи, так как ей все еще "очень больно" от прошлых проблем, в том числе от опеки ее отца Джейми Спирса, под которой она прожила 13 лет. Несмотря на то, что его здоровье пошатнулось, певица не планирует с ним мириться.

Среди близких людей, продолжающих поддерживать Бритни, – ее менеджер, команда юристов и старший брат Брайан Спирс.

Ранее Фокус писал, что Бритни Спирс платит за аренду элитной недвижимости для Сэма Асгари, который, по слухам, женился на ней по расчету и всегда изменял ей.